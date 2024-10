Most w Głuchołazach

W związku z tą sytuacją lokalne władze oraz GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) podjęły błyskawiczne działania w celu odbudowy przeprawy. Na miejsce wysłano żołnierzy, którzy wsparli prace budowlane. W wieczornym programie informacyjnym zapowiedziano otwarcie mostu na drodze krajowej nr 40, na co z niecierpliwością czekają mieszkańcy, zwłaszcza że wydarzenie to ma się odbyć już w najbliższy piątek, tj. 25 października. W związku z tym TVP zaliczyło niemałą wpadkę. Niestety najprawdopodobniej pośpiech zgubił dziennikarzy.

Wpadka ortograficzna w programie

Reakcje widzów i mediów

Reakcje na wpadkę w "19.30" były natychmiastowe. Widzowie szybko zaczęli komentować incydent w mediach społecznościowych, co spowodowało lawinę krytyki pod adresem TVP . Słusznie zauważono, że materiał, który powinien być dokładnie sprawdzany przez zespół, został wypuszczony z rażącym błędem. Internauci przypomnieli także inne przypadki wpadek w telewizji, takie jak błąd "skrucenie" zamiast "skrócenie", które miały miejsce w poprzednich latach.

Wirtualna Polska i inne serwisy informacyjne podkreśliły, że takie błędy mogą prowadzić do utraty zaufania do nadawcy i obniżenia jego wiarygodności w oczach widzów. Dziennikarze i komentatorzy zwracali uwagę na to, że każdy materiał informacyjny powinien być poddawany wnikliwej weryfikacji, aby uniknąć sytuacji, w których widzowie czują się zdezorientowani lub oszukani.