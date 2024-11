W parafii świętego Andrzeja Boboli w Swarożynie (Pomorskie) proboszcz opublikował wytyczne na nadchodzącą kolędę 2024/2025, które wywołały niemałe kontrowersje. Choć kolęda, jak co roku, powinna być okazją do spotkania wiernych z duchowieństwem i wspólnej modlitwy, w tym przypadku, mimo że jeszcze się nie rozpoczęła, to już pozostawiła pewien niesmak wśród parafian.