Podczas 78. ceremonii wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (w skrócie: BAFTA ), która odbyła się w niedzielę 16 lutego w Londynie , triumfowały takie filmy jak "Konklawe" Roberta Harrisa z Ralphem Fiennesem ("Angielski pacjent"), "The Brutalist" Brady'ego Corbeta z Adrienem Brodym ("Pianista") oraz "Emilia Pérez" Jacquesa Audiarda z Zoe Saldañą ("Strażnicy Galaktyki").

W 2025 roku rola prowadzącego prestiżowej gali przypadła Davidowi Tennantowi, gwiazdorowi "Doktora Who", "Dobrego Omenu" oraz "Harry'ego Pottera i Czary Ognia". Pochodzący ze szkockiego miasta Bathgate aktor po raz drugi był gospodarzem ceremonii organizowanej w londyńskim Royal Festival Hall. W jego przemówieniu nie mogło zabraknąć politycznych akcentów.

BAFTA 2025. BBC wycięła żarty Davida Tennanta o Donaldzie Trumpie

Później Tennant porównał amerykańskiego polityka do antybohatera filmu "Sok z żuka" w reżyserii Tima Burtona. W czarnej komedii demoniczny bioegzorcysta był "wskrzeszany" przez żywych po tym, jak trzy razy wypowiedziano jego imię. – Teraz to się martwię. Powiedziałem trzy razy jego imię. To jak Beetlejuice – stwierdził aktor.