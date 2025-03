Jak informowaliśmy w naTemat.pl do zatrzymania Zbigniewa M. doszło w piątek wieczorem na warszawskim lotnisku Chopina. Były komendant wracał z podróży na Sri Lankę, gdy został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

"Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych, były komendant został przewieziony do dyspozycji Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu" – poinformował na platformie X rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

Były szef policji podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i złożył wyjaśniania. Mężczyźnie postawiono zarzuty, a sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego zadecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci aresztu.

Były komendant główny policji trafi do aresztu

Jak poinformował Marek Poteralski, rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu , decyzja o aresztowaniu zapadła ze względu na poważne zarzuty oraz ryzyko matactwa.

Wcześniej Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu poinformowała, że Zbigniewowi M. przedstawiono zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych, gospodarczych oraz działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości.

Kim jest Zbigniew M.?

Po przejściu "na emeryturę" Zbigniew M. próbował swoich sił w polityce samorządowej. W 2018 roku ubiegał się o funkcję prezydenta Kielc, jednak nie dostał się drugiej tury wyborów prezydenckich. W 2021 roku z ustaleń Radia Zet wynikało, że były funkcjonariusz zagrzał ciepłą posadę u Daniela Obajtka – w czeskiej filii spółki Orlenu . Zarząd Orlenu Unipetrol miał zatrudnić go jako doradcę do spraw bezpieczeństwa.

Toczące się obecnie śledztwo to nie pierwsze postępowanie przeciwko Zbigniewowi M. W 2018 roku był on zatrzymany pod zarzutem ujawnienia tajnych informacji na temat prowadzonych śledztw. Prokuratura Krajowa oskarżyła go wówczas o przekazanie poufnych danych osobom nieuprawnionym, czym miał działać na szkodę interesu publicznego. Proces w tej sprawie rozpoczął się w 2023 roku i toczył się za zamkniętymi drzwiami.