Informacja o obsadzeniu przez Englerta swojej rodziny wywołała wiele oskarżeń o nepotyzm (faworyzowanie bliskich). "Spektakl 'Hamlet' jest pożegnaniem Jana Englerta z Teatrem Narodowym, jako że w sierpniu 2024 roku podjął on decyzję o ustąpieniu z funkcji dyrektora artystycznego tej sceny z końcem bieżącego sezonu. Należy wyjaśnić, że jest to decyzja suwerenna i niewymuszona, ponieważ funkcja ta nie podlega kadencyjności i ogłoszony przez MKiDN konkurs jej nie dotyczy" – tłumaczył w oświadczeniu po wybuchu afery dyrektor teatru Krzysztof Torończyk.

Mąż Ścibakówny, Jan Englert, obsadził ją w spektaklu w Teatrze Narodowym. Dał też rolę córce

W niedzielę (6 kwietnia) w programie "Halo tu Polsat " wystąpiła Beata Ścibakówna. Prowadzący Maciej Kurzajewski zapytał aktorkę o oburzenie, jakie wywołało obsadzenie w spektaklu najbliższej rodziny reżysera . – Ale to wspaniałe! Roman Polański, jak go zapytano, dlaczego wciąż obsadza w filmach swoją żonę, odpowiedział: "dlaczego miałbym cudzą żonę obsadzać?" – odparła Ścibakówna, czym ucięła temat.

Przypomnijmy, jak tłumaczył to sam Englert. Jego zdaniem to nie jest przejaw nepotyzmu. – Jest rzeczą naturalną i powinno być zrozumiane, jeśli mamy w sobie, choć odrobinę empatii, że jeśli ktoś odchodzi, żegna się, to chce mieć przy sobie najbliższych. Koniec, więcej tłumaczyć się nie będę – podsumował w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".