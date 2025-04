Kiedy premiera "The Last Showgirl" z Pamelą Anderson? Fot. Associated Press / East News

Za występ w "The Last Showgirl" Pamela Anderson zdobyła nominację do Złotych Globów w kategorii najlepsza aktorka. Później wróżono jej, że za tę kreację zostanie wyróżniona przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, która przyznaje Oscary. Tak się niestety nie stało.

Wspomniane dzieło dało ikonie lat 90. szansę, by spełniać swoje aktorskie ambicje. – Mogę wykonywać swój zawód i to jest moja wygrana – powiedziała w wywiadzie na łamach modowego magazynu "Elle".

O czym jest film "The Last Showgirl" z Pamelą Anderson?

Film "The Last Showgirl" opowiada historię Shelley, legendy jednej z najbardziej widowiskowych rewii organizowanych w Las Vegas, która pewnego dnia dowiaduje się, że w ciągu najbliższych tygodni jej show dobiegnie końca. Bohaterka wiele dekad spędziła, pracując jako tancerka. Teraz stanie przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest znalezienie nowego celu w swoim życiu. Współczesny świat nie jest dla niej aż tak łaskawy, jak ten w czasach, kiedy dopiero zaczynała swoją karierę.

Posypana brokatem fabuła dzieła Gii Coppoli, wnuczki słynnego Francisa Forda Coppoli ("Ojciec chrzestny"), skupia się na kobietach, które moment chwały mają już za sobą. Jednym z głównych wątków opowieści o Shelley jest motyw starzenie się i rodziny.

Gdzie obejrzeć "The Last Showgirl"?

Choć światowa premiera "The Last Showgirl" odbyła się we wrześniu ubiegłego roku, do polskich kin trafi z opóźnieniem. Film obejrzymy na dużym ekranie już od piątku 25 kwietnia.

Na portalu Rotten Tomatoes produkcja cieszy się 83 proc. pozytywnych recenzji (z 224 artykułów krytyków filmowych). "Nawet jeśli oddechowy głos à la Marilyn i ciągła, nerwowa gadanina momentami mogą dać się we znaki, to konsekwentna gra aktorska Andersona bez wątpienia robi wrażenie" – stwierdził David Rooney z amerykańskiego czasopisma "The Hollywood Reporter".

