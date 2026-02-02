Biedronka ma promocję na artykuły do prania i zmywania. Shutterstock.com/Magda Wygralak

Nowy tydzień to również nowe promocje, a te oferowane przez sieć Biedronka prezentują się wyjątkowo kusząco. Marketingowcy zadbali o to, by każdy mógł znaleźć w sklepie coś dla siebie. W dyskoncie z owadem w logo dostaniemy na przykład środki czystości w promocji 1+1, czyli drugi gratis. Aż żal nie skorzystać.

Jak co poniedziałek, sieci sklepów zachęcają klientów do zrobienia zakupów właśnie u nich, kusząc licznymi promocjami. Przejrzeliśmy gazetki, a naszym subiektywnym liderem została Biedronka. Oferty 1+1 to co prawda nie nowość, ale w tym tygodniu trafiły do nich artykuły do prania czy zmywania. Umówmy się: są to rzeczy niezbędne w każdym domu, więc zdecydowanie warto wybrać się na zakupy do dyskontu.

Promocja 1+1 w Biedronce. Zróbcie zapas artykułów do prania i zmywania

Dla łowców promocji zakupy w Biedronce to nie pierwszyzna, bo sieć regularnie kusi promocjami. W sklepie internetowym wciąż obowiązuje specjalna oferta 1+1 za 1 zł m.in. na pościele i prześcieradła, a w nowej gazetce promocyjnej już pojawiły się kolejne okazje. Od poniedziałku, 2 lutego, stacjonarnie dostępne są m.in. żele do prania Coccollino Wonder Wash (1,48 l, czyli na 37 prań) w promocji 1+1 gratis. Oznacza to, że za dwie sztuki zapłacimy 50 złotych, a zatem w przeliczeniu 25 złotych za sztukę. Do skorzystania z promocji wymagana jest karta lub aplikacja Moja Biedronka, a dzienny limit na jedną kartę to 4 sztuki.

Warta uwagi jest również okazja na kapsułki do zmywarki Finish. Promocją objęto rodzaje: Ultimate (25 sztuk), Ultimate Plus (30 sztuk), Ultimate Power Lemon (50 sztuk), Ultimate Lemon (30 sztuk) oraz Quantum (46 sztuk). Tu również obowiązuje akcja 1+1 gratis z aplikacją lub kartą Moja Biedronka, a nie zapłacimy za najtańszy z produktów. Kapsułki można dowolnie mieszać, pamiętając o dziennym limicie, który wynosi 4 opakowania (czyli 2 gratis) na kartę Moja Biedronka. Oferta obowiązuje w dniach 2-7 lutego.

Które produkty do sprzątania kupić tanio w Biedronce?

Od 2 do 7 lutego, tj. od poniedziałku do soboty, w promocji 2+1 w Biedronce można kupić również wszystkie produkty Mr Magic (najtańszy gratis). Taka sama oferta obowiązuje na worki na śmieci Zosia oraz produkty Air Wick. Warto również zaopatrzyć się w ręczniki papierowe Queen – drugie, tańsze opakowanie jest o 50% tańsze.

Warto zwrócić uwagę również na spraye do mebli Pronto (9,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch sztuk), płyny do podłóg Pronto (14,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch sztuk), zawieszki do WC w płynie oraz kostki żelowe do WC (kolejno 4,99 zł i 7,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch sztuk), płyn do WC Agent Max (4,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch sztuk) i płyn do mycia naczyń Fairy (8,99 zł za 750 ml przy zakupie dwóch butelek).

To dobry moment na uzupełnienie zapasów środków do prania, bo płyn do prań fresh & soft Coccolino w opakowaniu 1,45 l kosztuje 14,99 zł przy zakupie dwóch, za butelkę płynu do prania Kłębuszek (1,82 l, 33 prania) również przy zakupie dwóch zapłacimy 9,99 zł, a proszek do prania Vizir w wersji 1,1 kg, czyli na 20 prań, kosztuje 21,99 zł za sztukę (jeśli zaopatrzymy się w dwa opakowania). W promocji jest również proszek do prania Lovela 1,3 kg lub mleczko tej samej firmy (1,45 l) – kupując dwie sztuki, zapłacimy 20,99 zł za każdą z nich. Biedronka ma też promocję na kapsułki do prania Eden Ultra: 19,99 zł za opakowanie 36 sztuk przy zakupie dwóch opakowań.

