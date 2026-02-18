Banknoty o nominale 100 zł
Minimalna krajowa 2027 przekroczy próg 5000 złotych brutto?

Płaca minimalna w 2027 roku może przekroczyć magiczną barierę. Aktualnie wynosi ona 4806 zł brutto, ale wszystko wskazuje na to, że będzie dalej systematycznie rosła. I to nawet bez unijnej dyrektywy, która powinna zostać wdrożona kilkanaście miesięcy temu.

Aktualna płaca minimalna w Polsce wynosi 4806 złotych brutto, a więc 3606 zł "na rękę". Możliwe jednak, że wkrótce będzie to jeszcze więcej.

Jaka płaca minimalna w 2027 roku?

Jak informuje między innymi Bankier.pl, w rządzie trwają dyskusje na temat zmiany sposobu obliczania minimalnej krajowej, który powinien być zgodny z dyrektywą unijną. Mówiąc na marginesie, spóźniliśmy się z jej wprowadzeniem o kilkanaście miesięcy. O czym mówi owa dyrektywa?

Stanowisko Unii Europejskiej jest jasne: minimalne pensje pracownicze powinny wynosić 60% mediany lub 50% przeciętnego (średniego) wynagrodzenia. Zasada ta powinna obowiązywać już od... listopada 2024 roku, a więc od 15 miesięcy, ale (jeszcze) z jakiegoś powodu nie obowiązuje.

Tymczasem rządzący w naszym kraju postulują, aby minimalna wynosiła 55% przeciętnego wynagrodzenia. W ostatnich latach relacja minimalnej do średniej krajowej systematycznie rośnie:

  • 2023 r. – 50,3%,
  • 2024 r. – 52,3%.

    • Płaca minimalna 2027 przekroczy próg 5000 zł i bez dyrektywy unijnej?

    Bankier przytacza bardzo ciekawe wyliczenia "Faktu". Biorąc pod uwagę obecne prognozy i tempo wzrostu, płaca minimalna 2027 i tak prawie na pewno przekroczy próg 5000 złotych brutto.

  • 2027 r. – 5103 zł brutto (3810 zł netto),
  • 2028 r. – 5420 zł brutto (4025 zł netto),
  • 2029 r. – 5747 zł brutto (4248 zł netto).

    • Jeśli powyższe prognozy sprawdzą się w praktyce, to już w 2027 roku minimalna krajowa przekroczy pułap 5000 złotych brutto, a w kolejnym – granicę 4000 złotych netto, a więc "na rękę". Wzrosty mogą jednak mieć wpływ na inflację w Polsce, o czym rządzący raczej nie lubią głośno mówić.

    Dla porównania, równe 10 lat temu, a więc w 2016 roku, minimalna krajowa wynosiła 1850 złotych brutto (ok. 1355 zł netto), była więc o ponad 2,5 razy mniejsza niż obecnie.