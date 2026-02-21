Rodzina Bożeny Dykiel ma ważną prośbę związaną z jej pogrzebem screen z Youtube/Narodowe Centrum Kultury Filmowej

Pogrzeb Bożeny Dykiel zaplanowano na środę 25 lutego. Uroczystość będzie mieć charakter państwowy. Rodzina zmarłej aktorki opublikowała w sieci nekrolog. Najbliżsi apelują do żałobników, by ci nie składali kondolencji ani nie przynosili kwiatów. Mają za to prośbę o przekazanie datków na wskazany przez nich cel.

Bożena Dykiel zmarła 12 lutego. Uwielbiana aktorka miała 77 lat. Młodsi widzowie znali ją głównie jako odtwórczynię roli Marii Zięby w "Na Wspólnej", starsi między innymi ze współpracy z Andrzejem Wajdą.

Rodzina Bożeny Dykiel ma ważną prośbę dotyczącą pogrzebu

Jak informowaliśmy, ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel zaplanowano na środę 25 lutego. Uroczystość rozpocznie się o godz. 12:00 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym 18 w Warszawie, a kondukt żałobny wyruszy spod bramy głównej Cmentarza Wojskowego na Powązkach o godz. 14:00. Rodzina opublikowała nekrolog aktorki, w którym zawarta została ważna prośba.

"Prosimy o nieskładanie kondolencji. Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach" – czytamy.

Organizacja, na rzecz której zgodnie z prośbą rodziny mają zostać przekazane datki żałobników, rozpoczęła działalność w 1911 roku. Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnej strony internetowej Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, jej celem jest "otaczanie osób ociemniałych, niewidomych i słabowidzących wszechstronną opieką", również duchową i religijną.

Widzowie kochali Bożenę Dykiel. Liczyli, że wróci do "Na Wspólnej"

Bożena Dykiel nie ukrywała, że mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Lubiana aktorka przez ponad 20 lat grała w "Na Wspólnej". W 2025 roku artystka odeszła jednak z produkcji, a jej serialowa postać, Maria Zięba, opuściła kraj. Fani aktorki oraz granej przez nią bohaterki liczyli na to, że jeszcze zobaczą ją na ekranie. Plotkowano nawet na temat rzekomego możliwego powrotu Bożeny Dykiel do "Na Wspólnej", aż w końcu TVN wydał komunikat.

Bożena Dykiel na długo pozostanie w pamięci widzów dzięki dziesiątkom wybitnych kreacji aktorskich. Ci, którzy doceniają dorobek aktorki, będą mogli towarzyszyć jej w ostatniej drodze. Pogrzeb będzie bowiem uroczystością o charakterze państwowym, co znaczy, że artystka zostanie pożegnana z honorami.

