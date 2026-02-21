Karol Nawrocki i PiS nie chcą kredytu z programu SAFE. Media wskazują powody. Shutterstock.com/EUS-Nachrichten

Polski prezydent oraz PiS nie chcą kredytów z programu SAFE na zakup nowej broni twierdząc, że zagrażają one niepodległości kraju – pisze w sobotę niemiecka gazeta "Sueddeutsche Zeitung".

"Polska ma otrzymać z programu SAFE największy kredyt ze wszystkich uczestniczących państw, prawie 44 mld euro" – pisze Viktoria Grossmann. "Dla porównania, polski budżet na wojsko w tym roku wynosi blisko 50 mld euro. Oferta UE wydaje się być dla Polski niezwykle korzystna. Pomimo tego, premier Donald Tusk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz muszą się bardzo natrudzić, aby przekonać Polaków, że program SAFE ma wiele atutów i że jest on wsparciem dla polskiej gospodarki" – czytamy w weekendowym wydaniu gazety.

Autorka zaznaczyła, że maksymalnie 80 proc. środków otrzymają polscy producenci broni. Pieniądze mają także przeznaczone na zakup czołgów zamówionych w Korei Południowej, co "niezupełnie odpowiada założeniom programu SAFE". Unijny program ma służyć rozwojowi współpracy w Europie. "To zalecenie przeszkadza polskiej opozycji" – pisze Grossmann.

Prawica przeciwna kredytom SAFE

Niemiecka dziennikarka przypomniała, że podczas głosowania w Sejmie opozycja składająca się z "prawicowo-nacjonalistycznego" PiS i "skrajnie prawicowej" Konfederacji była przeciwna programowi SAFE. Nie miałoby to większego znaczenia, gdyby do wejścia w życie ustawy nie był potrzebny podpis prezydenta. "Karol Nawrocki od początku nie sprawuje swojego urzędu w sposób ponadpartyjny, jest bliski PiS, gra rolę przeciwnika Tuska i stale wetuje ustawy rządu" – czytamy w "SZ".

"Nawrocki uważa, że program SAFE zagraża bezpieczeństwu Polski i ogranicza suwerenność kraju" – pisze Grossmann. Niemiecka dziennikarka przytacza opinię prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że "proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem i my ten but odrzucamy".

Niepokój kancelarii prezydenta

Innym argumentem podnoszonym przez kancelarię prezydenta i innych polityków PiS oraz Konfederacji jest warunkowość kredytów z programu SAFE. Opozycja obawia się, że Unia Europejska zablokuje wypłatę kredytów w przypadku jej ponownego dojścia do władzy. Tym politycznym środowiskom nie podoba się też, że pieniądze mają być wydawane w UE, co ograniczy zamówienia broni z USA.

Grossmann podkreśliła, że Stany Zjednoczone rządzone przez Trumpa są dla PiS i prezydenta Nawrockiego "wielkim wzorem". Nawrocki rozważa możliwość wejścia do Rady Pokoju, chociaż na pierwsze posiedzenie tego gremium wysłał jedynie przedstawiciela swojej kancelarii. Tusk jest w tej sprawie "zaskakująco zasadniczy" mówiąc, że Polska nie będzie wasalem USA – pisze w konkluzji Grossmann.