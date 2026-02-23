Sklep Biedronka
Najlepsze promocje w Biedronce. W nowej gazetce opłacalne wielopaki. Shutterstock.com/Magda Wygralak

W Biedronce wraz z nowym tygodniem startują też kolejne promocje. Dyskont kusi klientów korzystnymi wielopakami w stylu "1+1 gratis" lub "2+2 gratis". Na czym tym razem możesz oszczędzić na zakupach? Oto najciekawsze z ofert Biedronki. Można "wyrwać" nawet 8 produktów za darmo.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Biedronka weszła w ten tydzień z przytupem. W nowej gazetce dyskontu znajdziemy masę promocji, w tym słynne wielopaki. Wybraliśmy dla was najciekawsze propozycje na wtorek i środę, czyli 24 i 25 lutego, a także te dostępne przez cały tydzień. Można zaoszczędzić między innymi na kawie, kapsułkach do prania, kosmetykach oraz słodyczach.

Promocje w Biedronce na 24 i 25 lutego

We wtorek, czyli 24 lutego, w Biedronce kupimy m.in. kawę mieloną Melitta w 500-gramowych opakowaniach w ramach oferty "1+1 gratis". Taka sama promocja, czyli drugi produkt za darmo, obowiązuje na lakiery do włosów Taft. Sieć dyskontów oferuje też mąkę Szymanowską (pszenną, typ 480) w opakowaniach 1,1 kg w ramach akcji "2+2 gratis".

W środę klienci sklepu ponownie zaoszczędzą na kawie mielonej. Tym razem promocją "1+1 gratis" objęta będzie kawa Classic Intense Dallmayr w 500-gramowych opakowaniach. Tylko 25 lutego będzie można kupić także deser Monte Zott w wielopaku "2+2 gratis", a także kefir Krasnystaw w takiej samej ofercie (dwie z czterech sztuk za darmo).

Skorzystać ze wskazanych promocji mogą posiadacze karty lojalnościowej Moja Biedronka, na każdy produkt obowiązują też limity.

Wielopaki w nowej gazetce Biedronki. Oferta do 28 lutego

Przez cały tydzień, tj. do 28 lutego, w Biedronce można będzie kupić wszystkie kosmetyki Nivea w promocji "1+1 gratis". Do końca tygodnia druga paczka kabanosów Tarczyński kosztować będzie złotówkę, a drugie opakowanie bombonierek (niezależnie od rodzaju) będzie o 80% tańsze. Na dziale z chemią domową warto przyjrzeć się kapsułkom do prania Persil Caps w opakowaniach po 29 sztuk – w promocji "1+1 gratis" zapłacimy 24,50 zł za jedną paczkę. Korzystnie wypada również zakup żeli pod prysznic Le Petit Marseillais (drugi za darmo) i szczoteczek oraz past do zębów (drugi produkt za złotówkę). Należy pamiętać o obowiązujących limitach oraz konieczności posiadania karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Zobacz także

logo
Nagrodomat Citi Handlowy to nie kolejna "pusta" promocja. W puli 713 nagród – od Apple po PS5
logo
Action robi promocję na hitowy plecak do samolotu. Ma konkurencję na Amazonie
logo
W Action kupisz za 35 złotych. Ale może stać się siedliskiem bakterii
logo
Action tanio rozwiązało problem brudnych ekranów. Hitowy gadżet za 4 złote
logo
Action wyprzedaje świetny odkurzacz. Użytkownicy znaleźli jednak spory minus
logo
Ten market znalazł patent na niedziele handlowe. "Mój sposób jako jedyny jest legalny"

Na listę promocyjnych produktów trafiają też wszystkie artykuły Alpro ("2+1 gratis"). Wygląda na to, że w ich przypadku era słynnych ofert "2+2 gratis" dobiegła końca, ale i wiadomość o aktualnych zniżkach powinna ucieszyć klientów Biedronki. Wszyscy klienci skorzystają też z promocji "3+3 gratis" na rogaliki kakaowe Baitz, dostaną 2 opakowania ciastek kremówek firmy Bonitki za darmo przy zakupie 4, a także zgarną 92-procentowy rabat na drugi słoik kremu z orzeszków ziemnych Go Vege (500 g).

Amatorzy słodkości ucieszą się też z promocji aż "4+4 gratis" na wafelki Prince Polo (ważne: można dowolnie mieszać je w ramach oferty). Okazja obowiązuje do końca tygodnia, a dziennie na kartę Moja Biedronka można wziąć ich aż 16, czyli 8 za darmo. Dla posiadaczy karty lojalnościowej to także idealny moment na uzupełnienie zapasów czekolady Milka (w opakowaniach 250-300 g), bo drugi produkt kosztować będzie złotówkę, a limit dzienny wynosi 8 sztuk. Na uwagę zasługuje również promocja "3+3 gratis" na Kinder Cards, a także na wszystkie batony Mars, Snickers, Twix, Bounty i Milky Way (limit dzienny w obu przypadkach to 6 sztuk).