Najlepsze promocje w Biedronce. W nowej gazetce opłacalne wielopaki.

W Biedronce wraz z nowym tygodniem startują też kolejne promocje. Dyskont kusi klientów korzystnymi wielopakami w stylu "1+1 gratis" lub "2+2 gratis". Na czym tym razem możesz oszczędzić na zakupach? Oto najciekawsze z ofert Biedronki. Można "wyrwać" nawet 8 produktów za darmo.

Biedronka weszła w ten tydzień z przytupem. W nowej gazetce dyskontu znajdziemy masę promocji, w tym słynne wielopaki. Wybraliśmy dla was najciekawsze propozycje na wtorek i środę, czyli 24 i 25 lutego, a także te dostępne przez cały tydzień. Można zaoszczędzić między innymi na kawie, kapsułkach do prania, kosmetykach oraz słodyczach.

Promocje w Biedronce na 24 i 25 lutego

We wtorek, czyli 24 lutego, w Biedronce kupimy m.in. kawę mieloną Melitta w 500-gramowych opakowaniach w ramach oferty "1+1 gratis". Taka sama promocja, czyli drugi produkt za darmo, obowiązuje na lakiery do włosów Taft. Sieć dyskontów oferuje też mąkę Szymanowską (pszenną, typ 480) w opakowaniach 1,1 kg w ramach akcji "2+2 gratis".

W środę klienci sklepu ponownie zaoszczędzą na kawie mielonej. Tym razem promocją "1+1 gratis" objęta będzie kawa Classic Intense Dallmayr w 500-gramowych opakowaniach. Tylko 25 lutego będzie można kupić także deser Monte Zott w wielopaku "2+2 gratis", a także kefir Krasnystaw w takiej samej ofercie (dwie z czterech sztuk za darmo).

Skorzystać ze wskazanych promocji mogą posiadacze karty lojalnościowej Moja Biedronka, na każdy produkt obowiązują też limity.

Wielopaki w nowej gazetce Biedronki. Oferta do 28 lutego

Przez cały tydzień, tj. do 28 lutego, w Biedronce można będzie kupić wszystkie kosmetyki Nivea w promocji "1+1 gratis". Do końca tygodnia druga paczka kabanosów Tarczyński kosztować będzie złotówkę, a drugie opakowanie bombonierek (niezależnie od rodzaju) będzie o 80% tańsze. Na dziale z chemią domową warto przyjrzeć się kapsułkom do prania Persil Caps w opakowaniach po 29 sztuk – w promocji "1+1 gratis" zapłacimy 24,50 zł za jedną paczkę. Korzystnie wypada również zakup żeli pod prysznic Le Petit Marseillais (drugi za darmo) i szczoteczek oraz past do zębów (drugi produkt za złotówkę). Należy pamiętać o obowiązujących limitach oraz konieczności posiadania karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Na listę promocyjnych produktów trafiają też wszystkie artykuły Alpro ("2+1 gratis"). Wygląda na to, że w ich przypadku era słynnych ofert "2+2 gratis" dobiegła końca, ale i wiadomość o aktualnych zniżkach powinna ucieszyć klientów Biedronki. Wszyscy klienci skorzystają też z promocji "3+3 gratis" na rogaliki kakaowe Baitz, dostaną 2 opakowania ciastek kremówek firmy Bonitki za darmo przy zakupie 4, a także zgarną 92-procentowy rabat na drugi słoik kremu z orzeszków ziemnych Go Vege (500 g).