W Biedronce wraz z nowym tygodniem startują też kolejne promocje. Dyskont kusi klientów korzystnymi wielopakami w stylu "1+1 gratis" lub "2+2 gratis". Na czym tym razem możesz oszczędzić na zakupach? Oto najciekawsze z ofert Biedronki. Można "wyrwać" nawet 8 produktów za darmo.
Biedronka weszła w ten tydzień z przytupem. W nowej gazetce dyskontu znajdziemy masę promocji, w tym słynne wielopaki. Wybraliśmy dla was najciekawsze propozycje na wtorek i środę, czyli 24 i 25 lutego, a także te dostępne przez cały tydzień. Można zaoszczędzić między innymi na kawie, kapsułkach do prania, kosmetykach oraz słodyczach.
Promocje w Biedronce na 24 i 25 lutego
We wtorek, czyli 24 lutego, w Biedronce kupimy m.in. kawę mieloną Melitta w 500-gramowych opakowaniach w ramach oferty "1+1 gratis". Taka sama promocja, czyli drugi produkt za darmo, obowiązuje na lakiery do włosów Taft. Sieć dyskontów oferuje też mąkę Szymanowską (pszenną, typ 480) w opakowaniach 1,1 kg w ramach akcji "2+2 gratis".
W środę klienci sklepu ponownie zaoszczędzą na kawie mielonej. Tym razem promocją "1+1 gratis" objęta będzie kawa Classic Intense Dallmayr w 500-gramowych opakowaniach. Tylko 25 lutego będzie można kupić także deser Monte Zott w wielopaku "2+2 gratis", a także kefir Krasnystaw w takiej samej ofercie (dwie z czterech sztuk za darmo).
Skorzystać ze wskazanych promocji mogą posiadacze karty lojalnościowej Moja Biedronka, na każdy produkt obowiązują też limity.
Wielopaki w nowej gazetce Biedronki. Oferta do 28 lutego
Przez cały tydzień, tj. do 28 lutego, w Biedronce można będzie kupić wszystkie kosmetyki Nivea w promocji "1+1 gratis". Do końca tygodnia druga paczka kabanosów Tarczyński kosztować będzie złotówkę, a drugie opakowanie bombonierek (niezależnie od rodzaju) będzie o 80% tańsze. Na dziale z chemią domową warto przyjrzeć się kapsułkom do prania Persil Caps w opakowaniach po 29 sztuk – w promocji "1+1 gratis" zapłacimy 24,50 zł za jedną paczkę. Korzystnie wypada również zakup żeli pod prysznic Le Petit Marseillais (drugi za darmo) i szczoteczek oraz past do zębów (drugi produkt za złotówkę). Należy pamiętać o obowiązujących limitach oraz konieczności posiadania karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Zobacz także
Na listę promocyjnych produktów trafiają też wszystkie artykuły Alpro ("2+1 gratis"). Wygląda na to, że w ich przypadku era słynnych ofert "2+2 gratis" dobiegła końca, ale i wiadomość o aktualnych zniżkach powinna ucieszyć klientów Biedronki. Wszyscy klienci skorzystają też z promocji "3+3 gratis" na rogaliki kakaowe Baitz, dostaną 2 opakowania ciastek kremówek firmy Bonitki za darmo przy zakupie 4, a także zgarną 92-procentowy rabat na drugi słoik kremu z orzeszków ziemnych Go Vege (500 g).
Amatorzy słodkości ucieszą się też z promocji aż "4+4 gratis" na wafelki Prince Polo (ważne: można dowolnie mieszać je w ramach oferty). Okazja obowiązuje do końca tygodnia, a dziennie na kartę Moja Biedronka można wziąć ich aż 16, czyli 8 za darmo. Dla posiadaczy karty lojalnościowej to także idealny moment na uzupełnienie zapasów czekolady Milka (w opakowaniach 250-300 g), bo drugi produkt kosztować będzie złotówkę, a limit dzienny wynosi 8 sztuk. Na uwagę zasługuje również promocja "3+3 gratis" na Kinder Cards, a także na wszystkie batony Mars, Snickers, Twix, Bounty i Milky Way (limit dzienny w obu przypadkach to 6 sztuk).