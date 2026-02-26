Karol Nawrocki o okładce z Martą Nawrocką i żoną Szymona Hołowni. screen z Youtube.com/TVP Info

We wtorek światło dzienne ujrzała okładka z Martą Nawrocką i Urszulą Brzezińską-Hołownią. Były szef Polski 2050, Szymon Hołownia, nie czekał długo i w obszernym wpisie wyraził swoje oburzenie. Prezydent Karol Nawrocki był bardziej zachowawczy, ale jedno zdanie było wymowne.

Wtorkowa okładka "Polityki" z wizerunkami Marty Nawrockiej i Urszuli Brzezińskiej-Hołowni oburzyła Szymona Hołownię. Polityk opublikował na X długi wpis, w którym odniósł się do tej publikacji. W czwartek o reakcję zapytano także prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa odpowiedziała w zaskakujący sposób. Choć polityk zapewnił, że ani on, ani pierwsza dama nie przejęli się publikacją, to ostatnie zdanie zabrzmiało dobitnie.

Karol Nawrocki o okładce z Martą Nawrocką i Urszulą Brzezińską-Hołownią

Tygodnik "Polityka" pochylił się nad tematem emerytur mundurowych. Tę kwestię zilustrowano wizerunkami żon dwóch polityków, Szymona Hołowni i Karola Nawrockiego. Obok zdjęć Urszuli Brzezińskiej-Hołowni i Marty Nawrockiej pojawił się nagłówek "Emerytury mundurowe. Największa polska armia to wcześniejsi emeryci".

Po czwartkowym exposé Radosława Sikorskiego prezydent Karol Nawrocki komentował wystąpienie ministra spraw zagranicznych, a także odpowiadał na pytania dziennikarzy. Nie zabrakło prośby o odniesienie się do publikacji tygodnika.

– Jeśli chodzi o okładkę, o którą pani redaktor pyta, to moja żona jest zbyt twarda, żeby przejmować się takimi rzeczami, zresztą w naszym domu nigdy "Polityki" nie czytaliśmy, dzisiaj w Pałacu Prezydenckim też nie prenumerujemy tego pisma. Okładkę oczywiście, pani redaktor, drodzy państwo, widziałem, ale powtórzę: moja żona, która blisko 20 lat pracowała i w oddziale specjalnym, ale też cywilnie w Krajowej Administracji Skarbowej, jest zbyt silną kobietą, żeby się przejmować okładkami "Polityki" – przekazał polityk.

Jednocześnie Nawrocki zasugerował, że wyborcy powinni okładkę "zapamiętać". W krótkim, wymownym podsumowaniu prezydent wspomniał też... o Bogu.

– Powiedziałbym, że ci, którzy współdecydują o polskim życiu publicznym, wyborcy, ci, którzy biorą udział w wyborach, powinni taką okładkę i tego typu dziennikarskie zachowanie zapamiętać i w kontekście mojej żony, i w kontekście żony pana marszałka Szymona Hołowni, a Pan Bóg autorom tego tekstu powinien wybaczyć – stwierdził.

Szymon Hołownia oburzony okładką "Polityki" ze swoją żoną i pierwszą damą

Przypomnijmy, że Szymon Hołownia ostro zareagował, gdy zobaczył okładkę tygodnika. Były szef Polski 2050 opublikował długi wpis, w którym z goryczą pisał o "wolnych mediach". Polityk przypominał też, ile Urszula Brzezińska-Hołownia, która była pilotką myśliwca i oficerką Sił Powietrznych RP, poświęciła dla pracy.

