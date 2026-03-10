Ustawa SAFE 0 proc. w Sejmie. Zbigniew Bogucki ujawnia pierwsze szczegóły. Youtube.com/ TVP Info

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami rządu, w tym premierem Donaldem Tuskiem, by porozmawiać o projekcie "SAFE 0 proc.". Tuż po tym spotkaniu zorganizowano konferencję prasową Zbigniewa Boguckiego i Leszka Skiby. Oto pierwsze szczegóły.

REKLAMA

We wtorek przed godz. 17:00 rozpoczęła się konferencja Zbigniewa Boguckiego i Leszka Skiby dotycząca prezydenckiego projektu SAFE 0 proc., alternatywy dla unijnego programu SAFE. Tuż po spotkaniu prezydenta z przedstawicielami rządu opinia publiczna poznała pierwsze szczegóły.

SAFE 0 proc. Konferencja Zbigniewa Boguckiego

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podczas konferencji prasowej zorganizowanej tuż po wtorkowym spotkaniu powiadomił, że ustawa ws. SAFE 0 proc. jeszcze we wtorek została przekazana do Sejmu.

REKLAMA

– Pan premier otrzymał dziś szczegóły projektu "polski SAFE 0 proc.". Trafił do Sejmu, może trafić pod obrady – przekazał współpracownik prezydenta.

Bogucki ujawnił, o czym rozmawiano podczas wtorkowego spotkania. Wspomniał, że do realizacji projektu, którego pomysłodawcami są Karol Nawrocki i Adam Glapiński, powołany zostałby specjalny fundusz.

– Mówiliśmy o założeniach tego projektu, przede wszystkim to jest powołanie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, jako funduszu, który by zarządzał środkami z mądrego gospodarowania, ale nie uszczuplania rezerw NBP – mówił.

REKLAMA

Szef Kancelarii Prezydenta RP przekazał, że w sprawie unijnego SAFE "nie ma decyzji pana prezydenta, ale jest alternatywa". Zbigniew Bogucki skrytykował rząd, który "nie myśli, że przyszłe pokolenia będą się potem o to martwić", i dodał:

– Chciałem powiedzieć kilka słów o tym spotkaniu, choć nie będę zdradzał szczegółów. Pan prezydent przedłożył konkretne rozwiązania ekonomiczne i legislacyjne, z których wynika, że jesteśmy w stanie właściwie bezkosztowo wygenerować w najbliższych pięciu latach kwotę około 200 mld zł, żeby przekierować je do tego funduszu, żeby te pieniądze trafiły do polskiej armii.

REKLAMA

– W przypadku SAFE europejskim mówimy o pożyczce. Do 2070 r. jego koszt będzie wynosił właściwie drugie tyle, co byśmy otrzymali i musieli to spłacić. To 180 mld złotych, ale tego rząd nie mówi – wskazał jeszcze.

Dyskusja wokół unijnego programu SAFE i pieniędzy dla Polski

Unijny program SAFE (ang. Security Action for Europe) jest największym projektem obronnym Europy od dekad. Polska miałaby otrzymać 43,7 miliarda euro (z łącznej kwoty na wsparcie wynoszącej 150 miliardów euro) w ramach pożyczki o niskim, 3-procentowym oprocentowaniu. Pieniądze z SAFE dla państw UE mają być przeznaczone na wzmocnienie obronności, głównie zakup sprzętu wojskowego, produkowanego przede wszystkim w Europie.