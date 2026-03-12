Weto Karola Nawrockiego ws. programu SAFE z UE Facebook/Kancelaria Prezydenta RP

W czwartek o godz. 20:00 rozpoczęło się zapowiedziane kilka godzin wcześniej orędzie Karola Nawrockiego. Prezydent, zgodnie z przewidywaniami, poruszył temat unijnego programu SAFE. Jak przekazał Nawrocki, zawetuje ustawę przygotowaną przez rząd Donalda Tuska.

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, w czwartek (12 marca) poinformował za pośrednictwem platformy X, że o godz. 20:00 wygłoszone zostanie orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Nie przekazano jednak oficjalnej informacji o jego tematyce. Zgodnie z przewidywaniami Karol Nawrocki ogłosił decyzję ws. unijnego programu SAFE.

Orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Jest decyzja ws. SAFE

Prezydent Karol Nawrocki w swoim orędziu przekazał swoją decyzję dotyczącą unijnej pożyczki w ramach programu SAFE.

– Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zagranicznym, zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 miliardów złotych. Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle, co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe. Można porównać to do kredytów frankowych. Wszystko miało być bezpieczne, a potem raty rosły tak bardzo, że prowadziło to do potężnych finansowych kryzysów – mówił.

Przypomnijmy, że 27 lutego Sejm podjął ostateczną decyzję ws. SAFE. Prezydent Karol Nawrocki od tego momentu miał 21 dni na podjęcie decyzji. Zrobił to przed terminem i, tak jak przewidywał premier Donald Tusk, ogłosił prezydenckie weto.

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – ogłosił prezydent.

Nawrocki przypomniał, że przed podjęciem decyzji zwołał specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i odbył szereg spotkań i konsultacji dotyczących SAFE, a także zainicjował poprawki do ustawy. Głowa państwa wskazywała również:

– Politycy, którzy teraz chcą pożyczki SAFE, muszą pamiętać: ten kredyt obciąży na długie lata nasze dzieci i wnuki. Dzisiejszy osiemnastolatek, który dopiero wchodzi w dorosłe życie, będzie przez cały okres pracy zawodowej spłacał zobowiązanie zaciągnięte w jego imieniu. Dług można zaciągnąć w jeden dzień – ale spłacać go będzie całe pokolenie.

Pieniądze z UE dla Polski w ramach SAFE i "polski SAFE 0 proc."

We wtorek prezydent RP Karol Nawrocki, prezes NBP Adam Glapiński i szef KPRP Zbigniew Bogucki spotkali się z premierem Donaldem Tuskiem, wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. Tematem rozmowy był tzw. SAFE 0 proc., czyli prezydencka alternatywa dla unijnego SAFE.

