Radosław Sikorski dodał krótki, ale wymowny wpis na X. Pokazuje w nim rosyjski nagłówek o wecie Karola Nawrockiego

Zablokowanie ustawy SAFE przez Karola Nawrockiego odbiło się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale także w Rosji. Tego faktu nie przeoczył szef dyplomacji Radosław Sikorski, który w sieci zamieścił krótki, ale bardzo wymowny komentarz. A co piszą o nas teraz w Moskwie?

27 lutego Sejm podjął ostateczną decyzję ws. SAFE. Prezydent Karol Nawrocki od tego momentu miał 21 dni na podjęcie decyzji. Zrobił to przed terminem i, tak jak przewidywał Donald Tusk, ogłosił prezydenckie weto.

Dlaczego Karol Nawrocki zawetował ustawę o SAFE?

Prezydent Karol Nawrocki w swoim orędziu przekazał swoją decyzję dotyczącą unijnej pożyczki w ramach programu SAFE.

– Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zagranicznym, zaciąganym na 45 lat w obcej walucie, którego koszt odsetek może wynieść nawet 180 miliardów złotych. Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle, co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe. Można porównać to do kredytów frankowych. Wszystko miało być bezpieczne, a potem raty rosły tak bardzo, że prowadziło to do potężnych finansowych kryzysów – mówił.

Prezydenckie weto sprawiło, że miliardowych środków z Unii Europejskiej na zbrojenia w ramach programu SAFE nie będzie. Na razie, bo premier z rządem już zapowiadają wdrożenie zapasowego "planu B". To wszystko wywołało ogromną dyskusję w internecie, m.in. wśród polityków.

Radosław Sikorski pokazuje rosyjski nagłówek i pyta: "Zadowelni z siebie?

Minister spraw zagranicznych dodał komentarz opatrzony zrzutem ekranu z rosyjskiego artykułu zatytułowanego "Prezydent Polski zawetował ważną ustawę o obronie kraju".

"Zadowoleni z siebie, Karol Nawrocki, Jarosław Kaczyński?" – zapytał krótko pod zamieszczoną grafiką w serwisie X i oznaczył urzędującego prezydenta oraz lidera Prawa i Sprawiedliwości.

Szef dyplomacji już wcześniej bardzo mocno komentował całe zamieszanie. W jednym z wpisów dodał planszę z dużym napisem "zdrada narodowa". W innym skrytykował argumentację prezydenta.

"Prezydent Karol Nawrocki sugerował w orędziu, że europejski SAFE odda kontrolę nad Wojskiem Polskim Brukseli. Jest to bezczelne kłamstwo. Stchórzył przed Kaczyńskim. Prezydent wolnej Polski nie powinien być kłamcą i tchórzem" – grzmiał w swoim poście.

Rosyjski portal o wecie polskiego prezydenta

Zrzut pochodzi z serwisu MK.ru, czyli cyfrowej odsłony popularnego dziennika "Moskowskij Komsomolec". Redaktorzy "sucho" i bez emocji opisują wstrzymanie wsparcia dla polskiego wojska, głównie na bazie wspomnianego orędzia. Wnioski każdy Rosjanin może wyciągnąć sobie sam.

"Prezydent Polski Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy pozwalającej rządowi na uzyskanie kredytu w wysokości 44 miliardów euro w ramach unijnego programu SAFE" – czytamy na łamach rosyjskiego portalu.

"Głowa państwa dostrzegła w tej transakcji ryzyko finansowe dla kraju" – wskazuje moskiewskie źródło. W dalszej części artykułu zagraniczni dziennikarze zauważają, że unijne organy dały zielone światło na te fundusze jeszcze w styczniu.

"Jednak Karol Nawrocki oświadczył, że nie złoży swojego podpisu pod tą ustawą. Zdaniem głowy państwa proponowany mechanizm kredytowania jest niekorzystny dla państwa" – relacjonuje wprost rosyjski serwis.

"Prezydent zwrócił uwagę, że jest to ogromna pożyczka zagraniczna na okres 45 lat w obcej walucie, od której odsetki mogą wynieść do 180 miliardów złotych" – czytamy dalej.