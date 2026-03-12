Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział weto ws. SAFE. W komentarzach wrze. lickr.com / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

W czwartek wieczorem Karol Nawrocki ogłosił weto w sprawie unijnego programu SAFE. Tuż po decyzji głowy państwa premier Donald Tusk zapowiedział nadzwyczajne posiedzenie rządu. Przedstawiciele koalicji rządzącej grzmią, a politycy PiS cieszą się z tego obrotu spraw.

REKLAMA

Pieniędzy z Unii Europejskiej dla Polski w ramach programu SAFE nie będzie – zdecydował Karol Nawrocki. To stan na czwartek, 12 marca, bo premier Donald Tusk i inni przedstawiciele rządu zapowiadają już wdrożenie "planu B". Prezydenckie weto sprawiło, że na polskiej scenie politycznej rozgorzała gorąca dyskusja. Przeniosła się ona do serwisu X, a czołowi polscy politycy emocjonalnie komentują decyzję Nawrockiego.

Rząd krytykuje weto prezydenta Karola Nawrockiego ws. SAFE

"To nie jest zwykłe weto. To weto wobec polskiego bezpieczeństwa. Weto wobec Wojska Polskiego. Weto wobec Policji. Weto wobec Straży Granicznej. Weto wobec polskiego przemysłu. Weto wobec polskiej gospodarki" – ocenił na X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wprost pisze o "planie B". To, że rząd ma inny pomysł, wiedzieliśmy już od kilku dni. Premier Donald Tusk już wcześniej mówił, że weta się spodziewa – i ma inny plan.

REKLAMA

"Pan Prezydent Karol Nawrocki miał niepowtarzalną okazję, by wesprzeć w znaczący sposób modernizację Wojska Polskiego. Środki z programu SAFE gwarantują wcześniejsze zakończenie bardzo ważnych etapów transformacji naszej armii i szybsze zbudowanie najsilniejszej armii w Europie. Prezydent RP z tej okazji nie skorzystał. To weto nie jest przeciwko rządowi, jest przeciwko bezpieczeństwu Polski! Będziemy realizować plan B, ponieważ tak nakazuje polska racja stanu. Szczególnie gdy na świecie pojawiają się nowe wojny i nowe zagrożenia. Nie możemy pozostać bierni i liczyć na wyimaginowane zyski i kreatywną księgowość, które nie poprawią siły naszej armii. Nie mamy czasu na czekanie i na puste obietnice" – komentuje Kosiniak-Kamysz.

REKLAMA

Jeszcze ostrzej wypowiedział się na ten temat Radosław Sikorski. Wicepremier i szef MSZ znany jest z ciętego języka, a tym razem wprost wspomniał o byciu "kłamcą i tchórzem".

"Prezydent Karol Nawrocki sugerował w orędziu, że europejski SAFE odda kontrolę nad Wojskiem Polskim Brukseli. Jest to bezczelne kłamstwo. Stchórzył przed Kaczyńskim. Prezydent wolnej Polski nie powinien być kłamcą i tchórzem" – grzmi w swoim emocjonalnym poście. W kolejnym wpisie na X udostępnił też planszę z dużym napisem "zdrada narodowa".

"Nawrocki wybrał polityczny teatr zamiast nowych Borsuków i Piorunów dla naszych żołnierzy. Czyj to interes? Na pewno nie Polski. #ZdradaNarodowa" – pisze zaś rzecznik rządu Adam Szłapka, a w kolejnym wpisie dodaje: "Biało-czerwone flagi w tle nie wystarczą. Wszyscy wiedzą, że ta decyzja to działanie przeciwko bezpieczeństwu Polski. To #ZdradaNarodowa".

REKLAMA

W PiS cieszą się z decyzji prezydenta

Nie było tajemnicą, że politycy PiS weta oczekiwali. Wśród nich był między innymi Jarosław Kaczyński. Ale nie tylko on entuzjastycznie podszedł do weta Karola Nawrockiego w sprawie SAFE. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek również przyklasnął tej decyzji, pisząc:

"'Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy' – właśnie tą zasadą kierował się Prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę wprowadzającą szkodliwy mechanizm pożyczkowy SAFE. Interes Polski nie może być podporządkowany niebezpiecznym eksperymentom finansowym. Naszym obowiązkiem jest chronić stabilność państwa i bezpieczeństwo gospodarcze Polaków. Panie Tusk, Panie Czarzasty – do roboty! Trzeba przyjąć ustawę prezydenta w sprawie SAFE 0% i budować potęgę naszej armii!".

"Pan Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pożyczce SAFE. Wobec przedstawionej przez niego i profesora Glapińskiego kontrpropozycji, która pozwoli Polsce uzbroić się w sposób swobodniejszy, tańszy i bez nadzorcy z zewnątrz, jest to jedyna słuszna decyzja. Teraz czas na rząd Donalda Tuska, aby choć raz zachował się w zgodzie z polskim interesem narodowym i jak najszybciej poparł projekt prezydencki. Panie Premierze, sam Pan tyle razy mówił, że nie ma czasu do stracenia!" – komentuje zaś były premier Mateusz Morawiecki.

W gąszczu komentarzy głos zabrał również wspomniany wcześniej prezes PiS. Wspomnijmy, że wcześniej Jarosław Kaczyński o SAFE mówił, że "proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem". Dodawał też, że prezydent "powinien to zawetować". Nie jest więc zaskoczeniem, że polityk cieszy się z weta, co wyraził w komentarzu.