Serwis Miejscownik.pl uruchomił interaktywną mapę restauracji, które automatycznie doliczają serwis do rachunku bez pytania klienta o zdanie. Teraz możesz sprawdzić przed wyjściem z domu, gdzie lokal sam decyduje o wysokości Twojego napiwku, zanim w ogóle otworzysz portfel.

W naTemat analizowaliśmy już napiwkowy savoir-vivre, który w zależności od szerokości geograficznej potrafi skrajnie zaskoczyć. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych doliczanie 20 proc. do rachunku to absolutny standard, w Japonii próba pozostawienia dodatkowej gotówki może zostać uznana za osobistą zniewagę. Polska przez lata trzymała się modelu dobrowolności – napiwek był wyrazem szacunku i uznaniem za dobrą pracę kelnera. Czasy się jednak zmieniają, a granica między gestem dobrej woli a przymusem staje się coraz cieńsza.

Mapa "ukrytych opłat" obnaża restauracje

Odpowiedzią na rosnącą frustrację gości jest nowa inicjatywa portalu Miejscowik.pl. W specjalnej zakładce "Ukryte opłaty" pojawiła się aktualizowana w czasie rzeczywistym mapa Polski, na której użytkownicy piętnują lokale wyznające zasadę z góry założonych napiwków. Obecnie na czarnej liście widnieją już 44 zweryfikowane restauracje, a ich liczba stale rośnie. Mechanizm jest prosty: internauci zgłaszają miejsca, w których zostali zaskoczeni dopłatą, a inni użytkownicy potwierdzają te doniesienia.

Dane gromadzone przez serwis pozwalają na wyciągnięcie ciekawych, choć bolesnych dla kieszeni wniosków. Na podstawie dotychczasowych zgłoszeń i średniej wartości paragonów oszacowano, że tylko od początku 2026 roku polscy konsumenci "przepłacili" w ten sposób łącznie 714 zł. Mapa dzieli lokale na dwie konkretne kategorie: te, które doliczają serwis każdemu klientowi bez wyjątku, oraz takie, gdzie obowiązkowy napiwek pojawia się przy grupach powyżej pięciu osób. To jasny sygnał dla tych, którzy nie lubią być stawiani przed faktem dokonanym.

Pułapka w menu. Czy to jest legalne?

Dopisanie "service charge" do rachunku budzi emocje nie tylko towarzyskie, ale i prawne. Choć restauratorzy argumentują, że to standard europejski ułatwiający rozliczanie personelu, wielu klientów czuje się po prostu oszukanych. Kluczem jest tutaj przejrzystość – informacja o obowiązkowym napiwku musi znaleźć się w menu w widocznym miejscu. Jeśli dowiesz się o niej dopiero przy płaceniu, masz pełne prawo do protestu.

W dobie drożyzny i rosnących kosztów prowadzenia biznesu, restauracje szukają każdego sposobu na zwiększenie marży. W efekcie tego, napiwek doliczany "z automatu" do rachunku to często tak naprawdę najprostsza metoda na podreperowanie budżetu lokalu, zamiast realnego podziękowania kelnerowi, który tych pieniędzy nawet nie zobaczy. Dzięki inicjatywom takim jak mapa na Miejscowik.pl, klienci zyskują narzędzie do kontroli tych praktyk.

Kod QR zamiast drobnych w portfelu

Warto zauważyć, że tradycyjne zostawianie "reszty" przy rachunku powoli odchodzi do lamusa, ustępując miejsca nowoczesnym aplikacjom finansowym. Coraz częściej na specjalnych kartach kelnerów znajdziemy dedykowane kody QR, które pozwalają na błyskawiczny przelew konkretnej kwoty bezpośrednio na osobiste konto pracownika obsługi.

