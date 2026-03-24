Automatyczny ekspres ciśnieniowy to marzenie wielu kawoszy, ale wydawanie ponad tysiąca złotych potrafi skutecznie odstraszyć. Przed nami jednak jedna świetna promocja na porządny sprzęt od Philipsa w sieci Auchan. Jest tylko jeden warunek, który sprawi, że klienci będą wyrywać go sobie z rąk.
Najbliższa niedziela (29 marca) to niedziela palmowa, a zarazem handlowa, ponieważ wypada tuż przed Wielkanocą. Duże sieci tradycyjnie szykują na ten weekend specjalne obniżki i okazje, bo muszą sobie odbić stracony utarg w święta. Jedna z najlepszych ofert pojawi się w hipermarketach Auchan.
Promocja na ekspres Phillips w Auchan. Promocja tylko jednego dnia
Promocja dotyczy ekspresu do kawy Philips Series 800 EP0820/00, który standardowo kosztuje 1199 złotych. W promocji będzie można go kupić za 599 złotych, czyli o połowę taniej niż zwykle.
Haczyków nie ma. Nie trzeba pobierać aplikacji mobilnej, posiadać specjalnej karty lojalnościowej. Odpada też konieczność aktywowania cyfrowych kuponów. Oferta jest prosta, ale ma jeden warunek.
Obniżka obowiązuje wyłącznie w tę niedzielę lub do wyczerpania zapasów. Ekspres z pewnością szybko zniknie z półek, bo nawet na platformie Allegro ten konkretny model można upolować za około 900 złotych, a niektórych sklepach internetowych kosztuje ponad 1300 zł.
Philips Series 800 EP0820/0. Specyfikacja techniczna
Ekspres ma moc 1500 W i robi kawę pod ciśnieniem 15 barów. Jest wyposażony w ekran dotykowy, który ułatwia wybieranie kawy. Wystarczy nacisnąć odpowiedni symbol na obudowie. Jakie ma jeszcze cechy?
Podobnie jak każdy automatyczny ekspres ciśnieniowy, nie tylko wyręcza nas z gotowania wody i parzenia, ale przede wszystkim pozwala zrobić małą czarną bezpośrednio z ziaren. Świeżo mielona kawa bije na głowę tę rozpuszczalną. Cena za filiżankę jest też kilkukrotnie niższa niż w kawiarni, a w smaku będzie podobna lub nawet lepsza, bo własna.
Zobacz także
Nie tylko kawa w kawiarniach jest droga, więc bardziej opłaca się mieć własny ekspres.