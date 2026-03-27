PiS nie pomogło Nawrockiemu. Kibole po decyzji Sejmu mają przekichane Fot. Shutterstock

Wygląda na to, że reputacja prezydenta w tzw. środowiskach kibicowskich jednak legnie w gruzach. Pomocną dłoń do Karola Nawrockiego mógł wyciągnąć sam Jarosław Kaczyński. Ten jednak pozostał nieugięty. Ostatecznie Sejm nie był więc w stanie odrzucić weta ws. zmian w Kodeksie postępowania karnego.

A proponowane przez rząd Donalda Tuska zmiany dotyczyły m.in. zakazu korzystania z nielegalnie pozyskanych dowodów, ograniczeń w stosowaniu tymczasowego aresztu, ograniczaniu decyzyjności prokuratorów, czy chociażby ułatwień w pozyskiwaniu pomocy prawnej z urzędu.

Zmiany te były bardzo pożądane z perspektywy dostosowania postępowań w Polsce do międzynarodowych standardów i standardów konstytucyjnych. Ze względu na swój charakter prowadziłyby do sprawiedliwszego i nieco mniej restrykcyjnego postępowania w niektórych sprawach. "Środowiska kibicowskie" bardziej lub mniej prawidłowo upatrywały w tym zaś szansy na lepsze traktowanie przez organy ścigania.

Jednak nic z tego. Przeciw ponownym zmianom głosowało 180 posłów głównie z PiS i Konfederacji Korony Polskiej. Za propozycją opowiedziały się natomiast 244 poselskie głosy głównie z koalicji KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy, ale też z Razem. Obecne na sali było 440 posłów. Do odrzucenia weto zabrakło więc zaledwie 20 głosów. Wstrzymało się od głosu 16 posłów, w tym wszyscy uczestniczący w głosowaniu posłowie Konfederacji.

Kibice odwrócą się od Nawrockiego?

"Donald matole, twój rząd obalą kibole" – tak brzmiało słynne hasło, które piętnaście lat temu miało zwiastować koniec rządów koalicji PO-PSL. Wyborów Donald Tusk wówczas nie przegrał, ale faktem jest, że środowiskom kibicowskim bliżej jest do Prawa i Sprawiedliwości. To zwiększa wagę tego, że aktualnie od tzw. kiboli obrywa się wetującemu prezydentowi, który mocno związany jest z tymi właśnie środowiskami.

"Karol Nawrocki – niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-tką podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody – nie jesteś jednym z nas" – to treść transparentu, który pojawił się niedawno podczas meczu między drużynami Piast Gliwice i Radomiak Radom.

A weźmy przecież pod uwagę, że w środowiskach kibicowskich określenie kogoś "sześćdziesioną" stanowi jedno z najbardziej obraźliwych określeń.

Karol Nawrocki "sześćdziesioną"? To mocno uderzy w jego wizerunek

Karol Nawrocki wprost przyznaje się do kontaktów ze środowiskami kibolskimi. Jest to ważny element jego wizerunku – bokser, "własnymi pięściami bił się całe życie", próbowano zrobić z niego "bandytę". Prezydent RP brał nawet udział w ustawce 25 października 2009 roku po stronie swej ukochanej Lechii Gdańsk.

Stanowiska prezydenta z ramienia PiS próbował bronić sam prezes, który mógł uratować jego wizerunek, jeśli Nowogrodzka zdecydowałaby się na odrzucenie weto.