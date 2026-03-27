Wygląda na to, że reputacja prezydenta w tzw. środowiskach kibicowskich jednak legnie w gruzach. Pomocną dłoń do Karola Nawrockiego mógł wyciągnąć sam Jarosław Kaczyński. Ten jednak pozostał nieugięty. Ostatecznie Sejm nie był więc w stanie odrzucić weta ws. zmian w Kodeksie postępowania karnego.
A proponowane przez rząd Donalda Tuska zmiany dotyczyły m.in. zakazu korzystania z nielegalnie pozyskanych dowodów, ograniczeń w stosowaniu tymczasowego aresztu, ograniczaniu decyzyjności prokuratorów, czy chociażby ułatwień w pozyskiwaniu pomocy prawnej z urzędu.
Zmiany te były bardzo pożądane z perspektywy dostosowania postępowań w Polsce do międzynarodowych standardów i standardów konstytucyjnych. Ze względu na swój charakter prowadziłyby do sprawiedliwszego i nieco mniej restrykcyjnego postępowania w niektórych sprawach. "Środowiska kibicowskie" bardziej lub mniej prawidłowo upatrywały w tym zaś szansy na lepsze traktowanie przez organy ścigania.
Jednak nic z tego. Przeciw ponownym zmianom głosowało 180 posłów głównie z PiS i Konfederacji Korony Polskiej. Za propozycją opowiedziały się natomiast 244 poselskie głosy głównie z koalicji KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy, ale też z Razem. Obecne na sali było 440 posłów. Do odrzucenia weto zabrakło więc zaledwie 20 głosów. Wstrzymało się od głosu 16 posłów, w tym wszyscy uczestniczący w głosowaniu posłowie Konfederacji.
Kibice odwrócą się od Nawrockiego?
"Donald matole, twój rząd obalą kibole" – tak brzmiało słynne hasło, które piętnaście lat temu miało zwiastować koniec rządów koalicji PO-PSL. Wyborów Donald Tusk wówczas nie przegrał, ale faktem jest, że środowiskom kibicowskim bliżej jest do Prawa i Sprawiedliwości. To zwiększa wagę tego, że aktualnie od tzw. kiboli obrywa się wetującemu prezydentowi, który mocno związany jest z tymi właśnie środowiskami.
"Karol Nawrocki – niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-tką podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody – nie jesteś jednym z nas" – to treść transparentu, który pojawił się niedawno podczas meczu między drużynami Piast Gliwice i Radomiak Radom.
A weźmy przecież pod uwagę, że w środowiskach kibicowskich określenie kogoś "sześćdziesioną" stanowi jedno z najbardziej obraźliwych określeń.
Karol Nawrocki "sześćdziesioną"? To mocno uderzy w jego wizerunek
Karol Nawrocki wprost przyznaje się do kontaktów ze środowiskami kibolskimi. Jest to ważny element jego wizerunku – bokser, "własnymi pięściami bił się całe życie", próbowano zrobić z niego "bandytę". Prezydent RP brał nawet udział w ustawce 25 października 2009 roku po stronie swej ukochanej Lechii Gdańsk.
Stanowiska prezydenta z ramienia PiS próbował bronić sam prezes, który mógł uratować jego wizerunek, jeśli Nowogrodzka zdecydowałaby się na odrzucenie weto.
– Weto prezydenta Karola Nawrockiego blokuje wprowadzenie przepisów korzystnych dla pedofilów. Przepisy te uniemożliwiałyby stosowanie tymczasowego aresztowania wobec sprawców tych straszliwych zbrodni. To oczywiste, że muszą zostać zablokowane! Koalicja 13 grudnia chce te przepisy wprowadzić… To kolejny dowód, że pomimo dramatu w Kłodzku w KO nie ma krzty przyzwoitości – tak Jarosław Kaczyński skomentował wynik głosowania na swoim oficjalnym profilu na X.