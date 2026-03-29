Kard. Krajewski wprowadza do polskiego Kościoła nowe podejście

W sobotę kardynał Konrad Krajewski oficjalnie objął urząd arcybiskupa metropolity łódzkiego. Jego powrót z Watykanu to może być dla polskiego Kościoła prawdziwy wstrząs i zapowiedź zmian, o jakich wierni marzyli od lat.

W łódzkiej archikatedrze odbył się uroczysty ingres, który kończy pewien etap w historii lokalnego Kościoła i otwiera zupełnie nowy rozdział. Kardynał Konrad Krajewski zastąpił na stanowisku metropolity kardynała Grzegorza Rysia, który pod koniec 2025 roku został mianowany arcybiskupem krakowskim. Dla nowego hierarchy to powrót wyjątkowy – wraca do rodzinnej Łodzi po blisko trzech dekadach spędzonych w samym sercu Watykanu u boku aż czterech papieży.

Podczas uroczystej mszy odczytano bullę papieską i przekazano kardynałowi historyczny pastorał, ale to nie ceremonia, a słowa samego Krajewskiego przykuły największą uwagę. Były bliski współpracownik Ojca Świętego jasno dał do zrozumienia, że nie przyjechał do Polski dla zaszczytów czy biurokracji, a przede wszystkim, żeby być pasterzem obecnym wśród ludzi.

Dosadne słowa kard. Krajewskiego

To, co odróżnia Krajewskiego od wielu polskich hierarchów, to jego wyjątkowe podejście do roli Kościoła i samej religijności. Głośnym echem odbiła się krótka, ale niezwykle wymowna rozmowa z reporterem TVN24. Zapytany o to, jak wieloletnie doświadczenie jałmużnika wpłynie na jego nową rolę, duchowny odpowiedział w sposób, który dla wielu może być szokujący: "Proszę zobaczyć jaki jest dom biskupa, a biedni jedzą pod namiotem. To się musi zmienić. Ja mogę jeść tam, ale oni przyjdą do pałacu. Szczęść Boże".

Te słowa to potężny policzek wymierzony w bizantyjski styl życia niektórych duchownych w naszym kraju. Krajewski staje w opozycji do "pałacowego" chrześcijaństwa, stawiając na Kościół otwarty, który nie boi się wpuścić potrzebujących do swoich salonów. To świeży powiew, który może całkowicie przedefiniować sposób, w jaki polscy katolicy patrzą na swoich hierarchów.

Kim jest kard. Krajewski?

Kardynał Krajewski to postać o imponującym życiorysie, nierozerwalnie związanym z najnowszą historią papiestwa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku, a już niespełna dekadę później organizował liturgie podczas pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

Od 1998 roku pracował w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych, a od 2013 roku pełnił kluczową funkcję jałmużnika papieskiego. W kościelnej strukturze to rola "ministra miłosierdzia" – jałmużnik jest osobistym wysłannikiem papieża do spraw najuboższych, zarządza funduszami charytatywnymi i działa bezpośrednio tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.

