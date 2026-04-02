Godziny otwarcia sklepów przed Wielkanocą. Biedronka i Dino poratują najdłużej

Planujesz zakupy na Wielkanoc? Lepiej się pośpiesz! W Wielką Sobotę duże sklepy działają w innych godzinach. Obostrzenia w handlu dotyczą też Wielkiej Niedzieli i Poniedziałku Wielkanocnego.

W Wielką Sobotę pracownicy handlu mogą pracować tylko do godziny 14:00. W praktyce duże sieci handlowe muszą zamknąć lokale wcześniej, by domknąć wszystkie czynności związane ze sprzedażą przed tą godziną. Oznacza to, że niektóre sklepy zamkną się nawet godzinę wcześniej.

Wiadomo już, w jakich godzinach będzie działać większość sklepów największych sieci spożywczych w Polsce. Oto godziny otwarcia sklepów w Wielką Sobotę 4 kwietnia 2026 roku:

Lidl – 13:00 Biedronka – 13:30 Dino – 13:30 Kaufland – 13:00 Carrefour – 13:00 Aldi – 13:30 Auchan – 13:00

W reakcji na ograniczenia, niektóre sklepy decydują się na wydłużenie godzin pracy w Wielki Piątek. Część sklepów Lidl będzie czynna do godziny 23:00, a niektóre Biedronki nawet do godziny 23:30. W tym wypadku zmiany godzin otwarcia są decyzją zarządcy danego sklepu, dlatego warto sprawdzić lokalne komunikaty.

Jeśli chodzi o godziny pracy usług Jush, Delio i Frisco, wszystko wskazuje na to, że za ich pośrednictwem będzie można zrobić zakupy w Wielką Sobotę w standardowych godzinach.

Jak będą czynne sklepy w Wielkim Tygodniu?

Obostrzenia względem handlu obejmują nie tylko Wielką Sobotę, ale też Wielką Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny, czyli odpowiednio 5 kwietnia i 6 kwietnia. W te dni panuje całkowity zakaz handlu z wyłączeniem lokalnych sklepów, w których za ladą stanie właściciel i placówek, których funkcja pozwala im na otwarcie pomimo zakazu, np. punkty gastronomiczne, kawiarnie, lodziarnie.

Sklepy, które zdecydują się otworzyć w okresie, w którym obowiązuje zakaz handlu, mogą liczyć się ze sporą karą finansową. Grzywna za jego złamanie może wynieść od tysiąca do stu tysięcy złotych.

W kwestii godzin otwarcia sklepów część placówek, które nie działają pod dużymi franczyzami, mogą zamykać się nawet przed weekendem i w ogóle nie otwierać się w Wielką Sobotę. Mowa tu przede wszystkim o sklepach specjalistycznych prowadzonych przez niewielkie przedsiębiorstwa. Często stanowi to ukłon w kierunku pracowników, którzy dzięki temu mogą wcześniej zająć się świątecznymi przygotowaniami.

Gdzie zrobić zakupy w Wielki Tydzień?

W dni z zakazem handlu wciąż mogą otwierać się stacje paliw, niewielkie sklepy osiedlowe, gdzie za ladą staje właściciel, piekarnie, restauracje i apteki. Opcje są więc bardzo ograniczone.

Warto też mieć na uwadze, że w Wielką Niedzielę nie ma co liczyć na e-zakupy spożywcze w sieciach takich jak Frisco, Delio, czy Jush.