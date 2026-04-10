Dlaczego ostatnia strona w paszporcie jest taka ważna? Może uratować nam wyjazd

Paszport to podstawa, gdy planujemy zagraniczne wyjazdy poza granice UE. Niestety czasem zdarza się nam go zgubić, co grozi zrujnowaniem całego urlopu i problemami z powrotem do kraju. Istnieje jednak prosty sposób, o którym zapominamy, a który zwiększa szanse na szybkie odzyskanie cennego dokumentu.

REKLAMA

Sezon na podróżowanie trwa w zasadzie przez cały rok, jednak ten najbardziej intensywny czas letnich wojaży dopiero przed nami. Warto się do niego odpowiednio przygotować. Zaplanowanie wycieczek i kupienie biletów to jedno, ale ważne jest też odpowiednie zabezpieczenie paszportu.

Zgubiony paszport to spory stres. Jak się zabezpieczyć?

Znany pracownik lotniska, podróżnik i influecner, Mateusz Bajer, opublikował niedawno w sieci bardzo pouczające nagranie. Pokazał w nim prawdziwy paszport, który ktoś po prostu zgubił. Zwrócił przy tym uwagę na pewien drobny, ale istotny szczegół: pustą ostatnią stronę.

REKLAMA

Znajduje się tam specjalna rubryka przeznaczona do wpisania danych kontaktowych (osoby lub instytucji) w razie wypadku. Z własnego doświadczenia "Bajer z lotniska" wie, że zwykle nikt jej nie wypełnia, choć z pewnością każdy z nas ma świadomość jej istnienia. Tymczasem może się to przydać nie tylko w przypadku wypadku.

"Weźcie swoje paszporty i poświęćcie 30 sekund, żeby tę stronę wypełnić. Po pierwsze, o wiele łatwiej byłoby się skontaktować z właścicielem i taki zagubiony dokument oddać" – apeluje na nagraniu Mateusz Bajer. Dodaje on również, że w razie nieszczęśliwego wypadku służby natychmiast wiedzą, kogo powiadomić o naszej sytuacji.

REKLAMA

Sprawdzisz status paszportu w aplikacji mObywatel

Zanim wyruszymy w podróż, musimy upewnić się też, że nasz paszport jest w ogóle ważny. Na szczęście na początku marca aplikacja mObywatel zyskała świetną, nową funkcję. Teraz można śledzić na ekranie smartfona, na jakim etapie znajduje się wniosek o paszport.

Rozwiązanie działa z poziomu telefonu, więc to szybka weryfikacja bez chodzenia do urzędu. Wymagane jest jedynie posiadanie aktywnego mDowodu, legitymacji studenckiej lub dokumentu ochrony czasowej w systemie mObywatel.

Po wpisaniu odpowiedniego numeru systemowego w aplikacji na ekranie pojawi się precyzyjny status naszej urzędowej sprawy. Wyświetlane komunikaty poinformują nas, że:

REKLAMA

Wniosek jest aktualnie rozpatrywany w urzędzie Wniosek został przez Ciebie anulowany Wniosek został odrzucony Paszport jest w realizacji Paszport jest gotowy do odbioru lub wysyłki

Innowacyjny system pozwala kontrolować nie tylko nasz własny odbiór paszportu, ale też sprawnie śledzić losy dokumentów wyrabianych chociażby dla dzieci. Należy przy tym pamiętać, że aplikacja służy wyłącznie do podglądu całego procesu, a samego wniosku tą drogą jeszcze nie złożymy.

Nowy polski paszport na horyzoncie. Czeka nas wymiana dokumentów?

Obecne książeczki mogą wkrótce przejść do historii. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi prace nad zupełnie nowym wzorem. Nie chodzi tutaj wyłącznie o kosmetyczne odświeżenie szaty graficznej. Głównym powodem są kwestie bezpieczeństwa i nieustanna walka z oszustami.

"Paszporty krajów europejskich są bardzo często podrabiane. Fałszerze z biegiem czasu uczą się, jakie zabezpieczenia mają poszczególne dokumenty" – zauważa w artykule Klaudia Zawistowska z naTemat.

Paszport naszego kraju jest bardzo pożądany w ostatnich czasach (podobnie jak dowód, który jest m.in. biletem wstępu do UE), więc potrzebuje też solidnej aktualizacji systemów ochronnych, by utrudnić życie grupom przestępczym.