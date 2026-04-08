Polski paszport przejdzie metamorfozę

Szykuje się wielkie ułatwienie dla milionów Polaków podróżujących po świecie. Resort spraw wewnętrznych pracuje nad przepisami, dzięki którym nowy paszport odbierzemy bez wychodzenia z mieszkania, a sam dokument zyska także odświeżony wygląd.

REKLAMA

Polski paszport to przepustka do całego świata. W zeszłorocznych rankingach nasz dokument plasował się na wysokiej, siódmej pozycji – wyprzedzając pod tym względem nawet Stany Zjednoczone. Polscy obywatele mogą dzięki niemu podróżować bez wiz aż do 185 państw na świecie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce teraz, aby proces jego pozyskiwania i sam wygląd były równie prestiżowe, co jego rynkowa siła.

Wysyłka paszportu do domu. Dokument przyniesie kurier

Najważniejszą zmianą, nad którą pracuje MSWiA, jest całkowite przemodelowanie sposobu odbioru dokumentu. Głównym celem nowych przepisów jest odciążenie urzędów wojewódzkich i oszczędność czasu obywateli. Już niedługo nie będziemy musieli po raz drugi odwiedzać placówki, by odebrać gotowy paszport – dokument ma trafiać bezpośrednio pod nasze drzwi.

REKLAMA

Usługa przesyłki kurierskiej będzie dostępna dla osób przebywających na terenie kraju za dodatkową opłatą. Według planów resortu operatorem odpowiedzialnym za logistykę w latach 2026-2035 ma zostać Poczta Polska. MSWiA zapewnia, że cały proces będzie rygorystycznie zabezpieczony.

Przesyłki będą dostarczane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników, co ma zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych i samego blankietu. To rozwiązanie to prawdziwy przełom, szczególnie dla osób mieszkających z dala od miast wojewódzkich, dla których każda wizyta w urzędzie oznaczała wielogodzinną wyprawę.

REKLAMA

Nowy wygląd paszportu – cieńszy i bezpieczniejszy

Rewolucja dotyczy nie tylko logistyki, ale i samej formy dokumentu. Specjalny zespół roboczy wewnątrz ministerstwa już przygotowuje nowy wzór paszportu, który ma wejść do obiegu w styczniu 2029 roku. Odświeżony wygląd to jednak nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim walki z fałszerstwami. Nowy dokument otrzyma dodatkowe, zaawansowane zabezpieczenia, wśród których znajdzie się m.in. powtórzony wizerunek właściciela na pierwszej stronie.

Co ciekawe, nowy paszport będzie nieco "chudszy". Zamiast dotychczasowych 40 stron, dokument będzie liczył ich 32. Decyzja ta idzie w parze z całkowitą modernizacją parku maszynowego w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Wymiana maszyn na nowocześniejsze pozwoli nie tylko na druk bezpieczniejszych blankietów, ale także na znaczną optymalizację kosztów produkcji. To naturalny krok w ewolucji jednego z najbardziej cenionych dokumentów tożsamości na świecie.

REKLAMA

O czym warto pamiętać w kwestii wyrabiania paszportu

Przypominamy, że aktualnie standardowy koszt wydania paszportu dla osoby dorosłej to 140 zł, co gwarantuje nam spokój w podróżowaniu przez pełną dekadę. Jednak spora grupa osób może skorzystać z ulg. Emeryci, studenci oraz uczniowie za ten sam dokument zapłacą połowę ceny, czyli 70 zł.