Tobiasz Bocheński twierdzi, że Donald Tusk "wszedł w buty PiS"

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i europoseł Tobiasz Bocheński odwiedził nasze studio. W Rozmowie naTemat poruszony został m.in. wątek Donalda Tuska. Bocheński odpowiedział na pytanie, z czym zgadza się z premierem. Wymienił aspekty, w których w jego ocenie Tusk "wszedł w buty PiS".

Tobiasz Bocheński gościł w Rozmowie naTemat, a dziennikarka Anna Dryjańska rozmawiała z europosłem i wiceprezesem PiS zarówno o polityce krajowej, jak i zagranicznej. Poruszyli wątek przegranej Viktora Orbána w wyborach na Węgrzech i temat Unii Europejskiej (tu Bocheński przyznał, że jako członek opozycji w Brukseli "cierpi"). Polityk podzielił się też opinią dotyczącą polityki Donalda Tuska.

Tobiasz Bocheński zapytany o Tuska. Twierdzi, że premier "wszedł w buty PiS"

Nasza dziennikarka zapytała, czy są kwestie, w których jej rozmówca zgodziłby się z obecnym rządem i Donaldem Tuskiem.

– We wszystkim tym, gdzie Donald Tusk wszedł w buty Prawa i Sprawiedliwości – odpowiedział Tobiasz Bocheński.

Później polityk zaczął tłumaczyć, z jakim zjawiskiem w jego ocenie mamy do czynienia. Jak mówił w rozmowie Anny Dryjańskiej:

– Mamy rząd złożony z lewicy jako ważnego podmiotu, prowadzący politykę taką samą, jak Prawo i Sprawiedliwość, na gruncie której to lewica prowadziła kampanię wyborczą i krytykowała tę politykę, a dzisiaj ją firmuje, i nie mają z tym żadnego problemu – ani aksjologicznego, ani jakiegokolwiek.

Jako przykład Tobiasz Bocheński podał budowę zapory na granicy z Białorusią. Polityk stwierdził, że gdy ta była budowana (w 2022 roku, za rządów PiS), to było to określane jako "faszyzm i łamanie praw człowieka". – Kiedy lewica jest w rządzie, to oni mogą ją umacniać i prowadzić taką samą politykę, i wszystko jest dobrze – stwierdził.

Europoseł wypomniał lewicy "hipokryzję", ale przyznał, że w jego opinii to działanie słuszne i podejmowane w ramach "racji stanu". Ale pytany przez prowadzącą Rozmowę naTemat, czy ma satysfakcję, odparł, że ta jest raczej gorzka.

– Bo to pokazuje, że nasza polityka jest głupia. Bo tak nie można robić. Jeżeli ja bym wychodził przez cztery lata i coś krytykował, a potem przyszedł do rządu i zaczął prowadzić o 180 stopni odwróconą politykę, no to... nie, już bez przesady. Ja przynajmniej nie mówię, że Donald Tusk robi teraz źle. Przyznaję, że on wszedł w nasze buty – odparł Tobiasz Bocheński.

Bocheński w naTemat o polityce Tuska. Kosiniak-Kamysz doczekał się pochwały

Polityka, którą obecnie prowadzi premier, jest w opinii wiceprezesa PiS "zabiegiem wyborczym", mającym związek z realiami i przesunięciem sceny politycznej "na prawo".

– Zrobił to celowo, to jest jego zabieg wyborczy, bo zobaczył, że się scena polityczna na prawo przesunęła, więc on też się przesunął na prawo i dlatego prowadzi taką politykę. I w wielu innych kwestiach, przecież jaki ma język w kwestii imigracji. Taki jak PiS. Jak często zdarza mu się napisać jakiś tweet antyunijny, że Unia nie będzie nam mówiła, co mamy robić, napisał Donald Tusk. Czy Donald Tusk powiedziałby to sześć lat temu? No nie powiedziałby – przypominał.

Na pochwałę Bocheńskiego zasłużył także Władysław Kosiniak-Kamysz – za fakt, że "stara się modernizować armię". Polityk PiS co prawda zauważył, że dzieje się to według niego za wolno, ale jednak ma miejsce.

– Jak oddawaliśmy rządy, ja się martwiłem, że faktycznie oni wszystko założą i się nic nie będzie działo. (...) Kierunek jest dobry, a wykonanie słabe. Ale kierunek jest dobry, bo kierunek mógłby być zupełnie inny. Mógłby wyjść poseł Trela i powiedzieć: po co nam F-35, przerzućmy to na jakąś politykę społeczną. Tak mówił kiedyś na konferencji prasowej, to pamiętam. To się nie dzieje. To oznacza, że są tam jeszcze jakieś elementy podstawowej racjonalności – skomentował.