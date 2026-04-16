Czy ogłoszone właśnie nowe stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego to tylko przygrywka do głośnego politycznego rozwodu z Jarosławem Kaczyńskim? Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski prezentuje rozbieżne opinie Polaków w kwestii przyszłości prawicy i ambicji byłego premiera.

Już od jakiegoś czasu spekulowano, czy Mateusz Morawiecki nie zechce pójść o krok dalej w swojej politycznej karierze i nie zbuduje czegoś całkowicie własnego. Na razie założył stowarzyszenie Rozwój Plus, co wywołało niemały popłoch w PiS.

Na zlecenie Wirtualnej Polski pracownia United Surveys zapytała Polaków: "Czy Pana/Pani zdaniem w najbliższym czasie Mateusz Morawiecki opuści Prawo i Sprawiedliwość (PiS) i założy własną partię polityczną?". Odpowiedzi respondentów pokazują, że zdania w tej kwestii są dosyć równomiernie podzielone.

Nowy sondaż: Mateusz Morawiecki założy partię i odejdzie z PiS?

Wyniki badania wskazują na niemal idealne pęknięcie opinii publicznej na trzy zbliżone do siebie obozy. Łącznie 34,4 proc. badanych uważa, że Mateusz Morawiecki rzeczywiście zdecyduje się na opuszczenie szeregów PiS ("zdecydowanie tak" odpowiedziało 8,3 proc., a "raczej tak" 26,1 proc.). Co ciekawe, niemal identyczna grupa – 32,8 proc. respondentów – jest przeciwnego zdania i uważa, że do założenia nowej partii ostatecznie nie dojdzie.

Co jednak ciekawe, dokładnie taki sam odsetek ankietowanych (32,8 proc.) przyznaje, iż nie ma w tej sprawie jeszcze wyrobionego zdania. Choć na razie mowa jedynie o stowarzyszeniu, to w oczach ponad jednej trzeciej Polaków "machina" do budowy nowej siły politycznej mogła już zostać wprawiona w ruch.

Wyborcy PiS i Konfederacji pełni sceptycyzmu

Analizując sondaż głębiej, widać wyraźne różnice w zależności od politycznych sympatii. Największy odsetek osób spodziewających się nowej partii Morawieckiego znajdziemy wśród wyborców koalicji rządzącej – tam w taki scenariusz wierzy aż 40 proc. ankietowanych.

Zupełnie inaczej patrzą na to zwolennicy dzisiejszej opozycji. Wśród sympatyków PiS i Konfederacji dominuje sceptycyzm: aż 44 proc. z nich uważa, że Morawiecki nie założy własnego ugrupowania, a "jedynie" 28 proc. spodziewa się takiego kroku.

Ciekawie wyglądają też nastroje w obu Konfederacjach. Wśród wyborców formacji zarówno Sławomira Mentzena, jak i Grzegorza Brauna, przeczucie dotyczące powstania nowej partii Morawieckiego oscyluje w granicach 31 proc. Wygląda więc na to, że to głównie przeciwnicy polityczni PiS chętniej wieszczą koniec jedności prawicy i rychłe odejście Morawieckiego z PiS.

Stowarzyszenie Rozwój Plus i konferencja na Nowogrodzkiej

Cała dyskusja nabrała tempa po tym, jak w środę Mateusz Morawiecki oficjalnie potwierdził założenie stowarzyszenia Rozwój Plus, do którego dołączyło już blisko 40 polityków. Ten ruch natychmiast spotkał się z wyjątkowo ostrą reakcją części jego partyjnych kolegów, którzy wprost zaczęli mówić o nielojalności i "zdradzie".

Z doniesień wynikało, że Jarosław Kaczyński nie zamierzał bezczynnie przyglądać się tej sytuacji i błyskawicznie wziął sprawy w swoje ręce. W środę wieczorem politycy PiS otrzymali pilne wezwanie na konferencję prasową.