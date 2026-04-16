Lotnisko Chopina z rekordowymi wynikami mimo odwołania setek lotów Fot. quiggyt4/Shutterstock

Marzec był jednym z najtrudniejszych miesięcy dla lotnictwa w ostatnich latach. Wiele osób porównywało ten okres do rozpoczęcia pandemii koronawirusa. Każdego dnia odwoływano dziesiątki setki lotów na Bliski Wschód i nie było wiadomo, czy i kiedy uda się je przywrócić. Sytuację podsumowało właśnie Lotnisko Chopina, które mimo zawirowań pobiło kolejne rekordy.

REKLAMA

Lotnisko Chopina notuje rekordowe wyniki i na drodze ku kolejnemu historycznemu osiągnięciu nie stanęła mu nawet sytuacja na Bliskim Wschodzie. Mimo odwołania setek lotów nasze największe lotnisko po raz pierwszy od momentu otwarcia przebiło poziom 5 mln pasażerów w pierwszym kwartale roku. Listę najpopularniejszych kierunków zdominował jeden kraj.

720 lotów odwołanych na Lotnisku Chopina. Linie lotnicze nie miały innego wyjścia

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozpoczął się 28 lutego i storpedował ruch lotniczy w całym marcu. Z dnia na dzień konieczne było uziemienie samolotów rejsowych, ale i czarterowych. Ucierpieli na tym Polacy przebywający w zagrożonym regionie, ale i ci, którzy mieli tam zaplanowane tylko międzylądowanie.

REKLAMA

Niestety, zamieszanie z lotami bardzo mocno odbiło się także na ofercie Lotniska Chopina. – Kryzys na Bliskim Wschodzie w dużym stopniu wpłynął na wyniki Lotniska Chopina – w samym marcu przewoźnicy wykonujący operacje z i do tego rejonu musieli odwołać ponad 360 rotacji. Zawirowania wystąpiły również na rynku paliw, choć na szczęście tego zjawiska nie odnotowaliśmy w Warszawie – przekazał Łukasz Chaberski, prezes Zarządu PPL S.A.

360 rotacji oznacza anulowanie aż 720 lotów z i na Lotnisko Chopina. Na tej liście z pewnością były połączenia Qatar Airways, Air Arabii, Emirates, ale i PLL LOT. Nasz narodowy przewoźnik liczył, że połączenia do Dubaju uda się sprawnie przywrócić. Ostatecznie zostały one jednak zawieszone do końca marca i wrócą najprędzej w listopadzie. Mimo tych zawirowań nasz największy port odnotował historyczne wyniki.

REKLAMA

Najlepszy kwartał otwarcia w historii Lotniska Chopina. Egipt wyraźnie na topie

Nawet odwołanie 720 lotów, którymi mogło podróżować ok. 140 tys. pasażerów, nie przeszkodziło największemu portowi w Polsce w osiągnięciu historycznych wyników. 1 769 606 obsłużonych pasażerów w marcu to wynik o 3,4 proc. lepszy od tego sprzed roku. Dodatkowo w pierwszym kwartale 2026 roku (od stycznia do marca) obsłużono tam 5,2 mln osób. Tym samym po raz pierwszy w historii Lotniska Chopina udało się przekroczyć poziom 5 mln pasażerów w trzech pierwszych miesiącach roku.

REKLAMA