Polacy chcą podróżować coraz dalej. Widać to w zestawieniu przygotowanym przez Google

Sezon na wiosenne i letnie wyjazdy właśnie się zaczyna. To wiosna, zwłaszcza okres po Wielkanocy i majówce, stanowi idealny moment na tanie podróżowanie. W wielu krajach Europy jest wówczas już bardzo ciepło, a nadal nie tak tłoczno jak w miesiącach letnich. Polacy doskonale o tym wiedzą i wykorzystują to zwłaszcza podczas jednego rodzaju wyjazdów.

Staliśmy się narodem podróżników, który chce odkrywać kolejne kraje. Bardzo wyraźnie pokazują to zwłaszcza dane Google. Właściciele największej wyszukiwarki sprawdzili, jakich informacji dotyczących podróży Polacy szukają najczęściej. Zainteresowanie jednym konkretnym rodzajem podróży wzrosło aż o 3,5 tys. p.p.

Polacy podróżują coraz więcej. Pytają nie tylko o tanie wyjazdy

Podejście polskich turystów do podróży z biegiem lat bardzo mocno się zmieniło. Jeszcze nie tak dawno temu skupialiśmy się na jednym dłuższym wyjeździe w ciągu roku. Dziś wolimy kilka krótszych zagranicznych wypadów. Stąd ogromny wzrost zainteresowania tzw. city breakami.

Jak podaje Google, liczba zapytań właśnie o te krótkie zagraniczne wyjazdy rok do roku wzrosła w Polsce aż o 3530 punktów procentowych. To pokazuje, z jak ogromnym trendem mamy do czynienia. Równocześnie o 1200 p.p. wzrosła liczba zapytań o tanie podróżowanie. Nie jest to duża niespodzianka, bo budżetowe wyjazdy są bardzo mocno związane z krótkimi wypadami. Jednak nie wszystkie wypady muszą być tanie – o 380 p.p. wzrosła liczba zapytań o podróże luksusowe, a wzrost o 40 p.p. notuje hasło "pierwsza klasa".

Równocześnie polscy turyści stawiają jednak na pobyty w kraju. Zainteresowanie tzw. staycation rok do roku wzrosło o 30 p.p. Wyjazdy do dużych polskich miast albo nieodkrytych miejscowości stanowią jeden z filarów naszego segmentu turystycznego, o czym doskonale wie Mazowsze, które przyciąga największą liczbę turystów.

Ulubione kierunki Polaków. Google zdradza, gdzie chcemy podróżować

Google, analizując podróżnicze zapytania Polaków, zauważył też, że zamiast korzystać z gotowych pakietów biur podróży, nasi turyści nadal najchętniej szukają nowych miejsc do odkrycia na własną rękę.

W gronie 10 krajów, o które najczęściej pytaliśmy w ciągu ostatnich 90 dni, znalazły się kolejno: Włochy, Islandia, Namibia (zwłaszcza w kontekście wypraw na 3 tygodnie), Tajlandia, Ibiza (w kontekście wędrówek, a nie imprez), Hiszpania, Grudziądz i Albania. Trendy te pokazują, jak szeroko podchodzimy do podróży. Ostatecznie kraje te znajdują się bowiem aż na trzech kontynentach.

Ciekawostką dostrzeżoną przez Google jest także zainteresowanie podróżowaniem z psem czy kotem. Trend na zabieranie ze sobą pupili jest na tyle duży, że tylko w lutym 2026 roku liczba zapytań o hotele akceptujące zwierzęta wystrzeliła o 180 p.p. Jednak naszych czworonożnych przyjaciół chcemy zabrać nie tylko na wyjazdy krajowe, ale i te znacznie dalsze. Stąd liczne pytania o to, jak podróżować z psem lub kotem samolotem.