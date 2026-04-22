35 proc. więcej Polaków rok do roku. Maleńka wyspa nie przestaje nas zaskakiwać

Polacy wyjeżdżają o każdej porze roku. Jednak lista wybieranych przez nich kierunków zmienia się w zależności od pory roku. Sezonowości opiera się jednak najcieplejszy kraj w Europie. Tam latamy przez cały rok. Dzięki temu jesteśmy jedną z najliczniejszych grup turystów.

Polscy turyści upodobali sobie podróżowanie na wyspy. Wielu naszych podróżnych można spotkać na Cyprze, chętnie latamy także na znacznie bardziej oddalone Wyspy Kanaryjskie czy Maderę. Jednak szczególnym miejscem dla naszych turystów wydaje się Malta. Zainteresowanie wyjazdami do tego niewielkiego kraju na Morzu Śródziemnym rośnie błyskawicznie. A właśnie pod koniec kwietnia możecie przeżyć tam jedne z najpiękniejszych chwil.

Ogromne zainteresowanie wyjazdami na Maltę. Daje szansę na urlop idealny

Malta od kilku sezonów cieszy się ogromnym zainteresowaniem polskich turystów. Za sprawą lotów z aż 8 lotnisk w Polsce staje się ona symbolem udanego city breaka, ale i wymarzonym kierunkiem na znacznie dłuższe wakacje. Przed rokiem ustaliliśmy tam nowy rekord odwiedzin. W styczniu byliśmy drugi rok z rzędu najliczniejszą grupą turystów. Luty także przyniósł tam ogromny wzrost odwiedzin.

Narodowe Biuro Statystyk Malty opublikowało właśnie dane dotyczące liczby podróżnych za luty 2026 roku. W drugim miesiącu roku urokami tego wyspiarskiego kraju cieszyło się 249 139 podróżnych. W tym gronie najliczniejszą grupą byli Brytyjczycy za sprawą 49 974 osób. Drugie miejsce zajęli Polacy. Swój krótszy lub dłuższy urlop na Malcie w lutym spędziło bowiem 42 563 naszych podróżnych. Podium uzupełnili Włosi z 31 058 odwiedzającymi.

Każdy z najważniejszych rynków dla maltańskiej turystyki zaliczył wyraźny wzrost, jednak to Polska utrzymała najwyższą dynamikę. Rok do roku liczba odwiedzających z naszego kraju wzrosła bowiem aż o 35,2 proc. Tak wyraźne wzrosty przy już ogromnym zainteresowaniu wczasami na Malcie są idealnym dowodem na to, jak bardzo wyspa ta intryguje naszych podróżnych. A jeśli będziecie tam pod koniec kwietnia, koniecznie zajrzyjcie do Valletty w godzinach wieczornych, żeby zaznać maltańskiego sportu narodowego.

Kwiecień na Malcie pod znakiem Festiwalu Fajerwerków. To bardzo ważny element ich kultury

Jeżeli spędzacie wiosnę na Malcie, poznajecie ją jako zieloną, kwitnącą i pełną życia. Natury możecie szukać zwłaszcza na Gozo. Kwiecień to jeden z ostatnich miesięcy idealnych na długie trekkingi wzdłuż wybrzeża. Nadal nie jest bowiem tłoczno i za gorąco (temperatura wynosi ok. 20–23 stopnie Celsjusza w ciągu dnia). Warto to wykorzystać, ciesząc się widokiem klifów, łuku skalnego, przejażdżkami rowerowymi, ale i spacerując uliczkami Cytadeli oraz Rabatu, czyli największego miasta na drugiej pod względem rozmiaru wyspie w archipelagu maltańskim.

Jeśli natomiast 25 i/lub 30 kwietnia będziecie na Malcie, o godzinie 20:00 kierujcie się do Grand Harbour między Vallettą a maltańskim Trójmiastem. To właśnie tam odbywają się bowiem pokazy w ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu Fajerwerków. Zabierzcie kurtki chroniące przed wiatrem i cieszcie się dwoma godzinami najpiękniejszego pokazu sztucznych ogni, jaki widzieliście w życiu. Fajerwerki to bowiem narodowy sport Maltańczyków.

Sobota będzie drugim dniem zmagań konkursowych. W jego ramach odbywają się kilkunastominutowe pokazy w rytm muzyki. Synchronizacja, kolory i widowiskowość mają ogromne znaczenie dla rywalizacji konkursowej. Sędziowie przyznają jednak punkty także np. za podejście do bezpieczeństwa w fabrykach. Najpiękniejszy pokaz z udziałem m.in. ubiegłorocznych mistrzów będzie miał miejsce 30 kwietnia, czyli tuż przed majówką.