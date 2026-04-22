Trzecia część "Wednesday" już niedługo wchodzi na ekrany. Tym razem znana produkcja Netflixa zabiera nas do Paryża. Informacja o tym sprawiła, że wśród fanów serialu zawrzało. Nie jest to jednak aż tak dziwna decyzja. Miasto miłości ma bowiem wiele mrocznych zakątków, które czekają na odkrycie przez fanów netflixowej produkcji.

Po ujawnieniu nowego miejsca akcji "Wednesday" wśród fanów podniosły się zmartwione głosy. Czy serial stanie się nową "Emily w Paryżu" (która w najnowszej odsłonie produkcji również podróżuje)? Chociaż stolica Francji znana jest jako miasto zakochanych, niewiele osób wie, że ma on także swoją ciemną stronę. Trzeci sezon kultowego serialu już wkrótce może nam ją pokazać.

Chociaż trudno wyobrazić sobie sarkastyczną nastolatkę w spotkaniu z francuską elegancją, zebraliśmy listę mrocznych zakątków Paryża, które w najnowszym sezonie mogą posłużyć za tło serialu. To także lista dla turystów, którzy podczas podróży do miasta nad Sekwaną chcą zboczyć z utartych szlaków.

Podziemne Imperium Śmierci. Katakumby w Paryżu to coś, co trzeba zobaczyć

Katakumby w Paryżu to jedna z najpopularniejszych atrakcji tego miasta. Jest to labirynt korytarzy o długości setek kilometrów, z których część jest udostępniona zwiedzającym. W mrocznych korytarzach znajdują się autentyczne ludzkie szczątki – ok. 6 mln Paryżan przeniesionych tam w osiemnastym wieku z przepełnionych cmentarzy.

Jaka jest geneza tego mrocznego miejsca? Historia Katakumb Paryża to opowieść o dwóch wielkich problemach osiemnastowiecznego miasta: zapadających się ulicach oraz drastycznym przeludnieniu cmentarzy.

Pod koniec tego stulecia paryskie cmentarze były przepełnione rozkładającymi się zwłokami, co zagrażało zdrowiu mieszkańców. Kiedy po ulewnych deszczach ściany jednego z grobowców zawaliły się, a szczątki wypłynęły do sąsiadujących piwnic, władze zdecydowały się przenieść kości do opuszczonych kamieniołomów.

Katakumby Paryża udostępniono dla szerokiej publiczności w 1809 roku. Można je zwiedzać również dziś. Standardowy bilet kosztuje 31 € (czyli ok. 135 zł), a rezerwacje zrobimy (tylko) online z maksymalnie siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Dawne więzienie i miejsce tortur. Tu Wednesday poczułaby się jak w SPA

Krwawe wydarzenia pozostawiły na mapie Paryża wiele miejsc, które w mroczny sposób pokazują historię kar i cierpienia. Jest to na przykład Conciergerie, czyli dawne więzienie z czasów Rewolucji Francuskiej. Zobaczymy tam m.in. rekonstrukcję celi, w której więziono Marię Antoninę przed egzekucją. Znajduje się tam również lista tysięcy osób skazanych na gilotynę oraz Salę Straży, która budzi grozę swoją surową architekturą. Muzeum mieści się tuż obok katedry Notre-Dame, na Île de la Cité.

Fani mrocznych klimatów nie mogą pominąć Cmentarza Père-Lachaise. To najsłynniejsza nekropolia świata, na której znajduje się wiele gigantycznych, neogotyckich grobowców. Aby poczuć melancholię tego miejsca, najlepiej zwiedzać je w ponury dzień. Najbardziej popularne groby to te należące do znanych osób, np. Jima Morrisona czy Oscara Wilde'a. Kto wie, może to właśnie tam zostaną nakręcone sceny do nowego sezonu "Wednesday". Przekonamy się o tym już 6 sierpnia, czyli w momencie premiery pierwszej części trzeciej odsłony produkcji Netflixa.

W Paryżu popularne są również spacery z przewodnikiem. Na dedykowanych stronach, takich jak Free Walking Tours, możemy znaleźć darmowe piesze wycieczki (nie ma oficjalnej zapłaty, wypada jednak zostawić napiwek). A dlaczego o tym wspominamy? Otóż w ofercie znajduje się wiele wycieczek dedykowanych miejscom zbrodni i nawiedzeń.