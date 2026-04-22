Prezydent Karol Nawrocki powołał kolejny zespół doradców. I tym razem nie obyło się bez kontrowersji. W sprawie ochrony środowiska będą doradzać mu m.in. myśliwi, prawicowi politycy i kontrowersyjni aktywiści.

Karol Nawrocki wywołał ostatnio prawdziwą burzę, powołując na swojego doradcę w Radzie Nowych Mediów youtubera Pawła Svinarskiego. Kontrowersyjny jest m.in. prokremlowski stosunek twórcy do polityki i szerzenie przez niego dezinformacji.

Teraz również należy przygotować się na kontrowersje. W Belwederze powołano Radę Klimatu i Środowiska, a prezydent postawił na ludzi, którzy mają dosyć specyficzne podejście do ochrony zwierząt. Znaczna część z nich pasjonuje się łowiectwem. Nie zabrakło miejsca dla osób ze środowisk związanych z Prawem i Sprawiedliwością, ale też z Konfederacją.

Łącznie powołanych zostało 38 doradców. Staną oni przed bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Do ich obowiązków będzie należeć "wypracowywanie kierunków działań w zakresie ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz uwzględniania długofalowych interesów państwa" – jak wynika z deklaracji Kancelarii Prezydenta.

Ekologią rządzić będzie "zdrowy rozsądek". Darz Bór!

Jednym z najbardziej głośnych nazwisk na liście jest Marcin Możdżonek, polityk Konfederacji i prezes Naczelnej Rady Łowieckiej. Jest on zagorzałym zwolennikiem łowiectwa, do tego stopnia, że wyrażał aprobatę dla udziału dzieci w polowaniach.

Wśród członków powołanego zespołu jest też Maciej Perzyna. To również myśliwy i lekarz weterynarii, który dał się poznać dzięki swojej kontrowersyjnej wypowiedzi dotyczącej dobijania rannej zwierzyny:

"Dobić sarnę nożem? – źle. Pozwolić by z jelitami na wierzchu leżała kilka godzin, po czym wieźć ją z tymi jelitami samochodem na śmierć 30 km dalej – SUPER!! Lewacka LOGIKA jest jak świnka morska, ani świnia, ani morska" – stwierdził ostatnio nowy doradca prezydenta we wpisie na Facebooku.

W radzie zasiadają też Henryk Okarma i Dariusz Gwiazdowicz, którzy uczestniczyli w zespole ds. reformy łowiectwa przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wyrażali oni światopogląd zbieżny ze środowiskami łowieckimi.

Nie tylko myśliwi – Karol Nawrocki stawia też na polityków i kontrowersyjnych aktywistów

Jedną z doradczyń będzie też Natalia Wysocka, związana z Protestem Branży Drzewnej. To organizacja, której slogan głosi: "Niby chroniąc las wycinają nas!". W nowym organie zasiądą też osoby związane z partią popierającą prezydenta: poseł Paweł Sałek i posłanka Małgorzata Golińska. Z polityków udzielających rad Karolowi Nawrockiemu warto wymienić też samorządowców. Wspierać prezydenta będzie Jacek Pauli, burmistrz Skaryszewa, i Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.

Jednym z członków organu doradczego będzie prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO – Grzegorz Chocian. Na stronie jego fundacji możemy przeczytać wpisy zatytułowane "Rosja finansowała ekologów, aby uzależnić Europę od Putina" czy "Ekologia kontra ekologizm w świetle encykliki Laudato Si ojca świętego Franciszka".