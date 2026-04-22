Zalążki współpracy prezydenta z rządem w obliczu zagrożeń

Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że Karol Nawrocki stanął ramię w ramię z członkami Rady Ministrów, podczas specjalnych ćwiczeń wojskowych. Czy to może wskazywać na mały i niespotykany dotychczas przełom we współpracy na linii prezydent – rząd? W kwestii bezpieczeństwa narodowego jest to scenariusz raczej pożądany.

Wczoraj ministrowie, zamiast na tradycyjnym posiedzeniu rządu, stawili się na obowiązkowych ćwiczeniach obronnych. Największym zaskoczeniem nie jest jednak sam fakt szkolenia, a obecność na nim prezydenta Karola Nawrockiego, który nieoficjalnie dołączył do członków Rady Ministrów, by wspólnie koordynować reakcje na kryzysowe sytuacje.

Ćwiczenia wojskowe zamiast posiedzenia rządu

Jak ustaliło RMF FM, członkowie polskiego rządu przeszli w tym tygodniu intensywne szkolenie obronne, co wymusiło odwołanie tradycyjnych obrad Rady Ministrów. Szczegóły tych ćwiczeń są ściśle tajne, ale ich wagę potwierdził w rozmowie z RMF FM minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki. Szef resortu nie krył, że działania te miały duże znaczenie dla obronności naszego kraju.

"Za dużo nie mogę mówić na temat tych ćwiczeń, ale to są bardzo ważne ćwiczenia, gdzie koordynujemy różnego rodzaju działania, cały rząd uczestniczy w tych ćwiczeniach, trwały od samego rana do późnych godzin popołudniowych" – mówił Rutnicki na antenie RMF FM.

Szkolenie to nie było jedynie wyrazem dobrej woli polityków, a obowiązkiem wynikającym z zapisów ustawy o obronie ojczyzny. W specjalnie przygotowanych warunkach rozpatrywano prawdopodobnie najbardziej pesymistyczne scenariusze reakcji państwa w przypadku wystąpienia różnorodnych zagrożeń – od hybrydowych po militarne. To kluczowy element budowania odporności państwa, gdzie każdy minister musi wiedzieć, co robić, gdy na horyzoncie pojawia się realny kryzys.

Zaskakujący ruch Karola Nawrockiego. Prezydent ramię w ramię z rządem?

To, co czyni te ćwiczenia naprawdę wyjątkowymi, to informacja o obecności Karola Nawrockiego. Jak dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM, prezydent miał zdecydować się wziąć udział w szkoleniu wspólnie z członkami rządu. Można powiedzieć, że jest to sytuacja raczej niespotykana, biorąc pod uwagę skomplikowane i napięte relacje na linii Pałac Prezydencki – Rząd. Łączenie sił w obliczu obronności kraju to sygnał, którego do tej pory brakowało w publicznym przekazie.

Portal Fakt otrzymał oficjalny komentarz od Kancelarii Prezydenta RP, dotyczący rzekomego udziału Karola Nawrockiego w szkoleniu. "Prezydent RP Karol Nawrocki wykonuje swoje konstytucyjne obowiązki, w tym te, które nie są częścią debaty publicznej. Zawsze zgodnie z obowiązującym prawem. Zawsze w trosce o dobro Polski i Polaków" – czytamy w komunikacie. Wiele wskazuje więc na to, że powaga sytuacji geopolitycznej na świecie zmusiła polityków do zagrania na chwilę w jednej drużynie, co dla bezpieczeństwa Polski może być najlepszą wiadomością od dawna.

