Najnowszy sondaż ws. Trybunału Konstytucyjnego ujawnia gorzką prawdę

Polacy w najnowszym sondażu CBOS odpowiedzieli na pytanie, czy ufają Trybunałowi Konstytucyjnemu. Wyniki okazały się dosyć niepokojące, ponieważ ponad połowa ankietowanych zadeklarowała brak zaufania do tej instytucji.

CBOS na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej" przeprowadził sondaż, w którym padło następujące pytanie: "Na ile ufa pan/pani Trybunałowi Konstytucyjnemu jako instytucji stojącej na straży konstytucji?". W świetle ostatnich wydarzeń politycznych i sporów o zaprzysiężenie nowych sędziów, wyniki pozostawiają wiele do życzenia. Pokazują one, jak głęboki kryzys dotknął organ, który powinien być fundamentem praworządności.

Większość Polaków nie ufa Trybunałowi Konstytucyjnemu

Głównym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest fakt, że ponad połowa Polaków nie ufa kluczowemu dla wymiaru sprawiedliwości organowi. Dokładnie 25,5 proc. badanych zadeklarowało, że "zdecydowanie" nie ufa TK, a 30,2 proc. zaznaczyło opcję "raczej nie". Łącznie daje to wynik 55,7 proc. obywateli, którzy do instytucji tej podchodzą z dużą rezerwą lub jawną niechęcią.

Na tym tle grupa deklarująca zaufanie wypada bardzo blado. Tylko 26,1 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "raczej tak", a zdecydowani zwolennicy instytucji stanowią zaledwie 4,6 proc. społeczeństwa. Tak niski poziom społecznej akceptacji dla Trybunału Konstytucyjnego sugeruje, że instytucja ta w oczach opinii publicznej straciła swoją cechę bezstronności na rzecz ciągłych sporów partii politycznych.

Brak zaufania do TK ponad podziałami politycznymi

Szczegółowa analiza danych pokazuje, że nieufność wobec Trybunału jest najwyższa w dużych ośrodkach miejskich. W miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców brak zaufania deklaruje aż 61,9 proc. osób. Co jednak najbardziej zaskakujące, sceptycyzm wobec TK staje się wspólnym mianownikiem, który łączy Polaków niezależnie od ich przekonań politycznych. Wśród wyborców o poglądach lewicowych i centrowych odsetek osób nieufających instytucji sięga niemal 60 proc., ale co istotne – w grupie osób o poglądach prawicowych nieufność deklaruje również ponad połowa, bo 52,7 proc. badanych.

Widać zatem wyraźnie, że nawet poglądy polityczne Polaków przestają grać tu kluczową rolę. We wszystkich badanych grupach przeważa negatywna ocena działalności Trybunału, co jest sygnałem alarmowym dla całej klasy politycznej.

Nawrocki kontra sędziowie Trybunału

Trudno nie łączyć tych wyników z polityczną burzą, jaką wywołały ostatnie ruchy prezydenta Karola Nawrockiego. Choć 13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów TK, prezydent zdecydował się zaprzysiąc jedynie dwoje z nich – Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. Pozostała czwórka – Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Marcin Dziurda – nie została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego. 9 kwietnia sędziowie ci złożyli więc przysięgę w Sejmie przed notariuszem, mimo nieobecności Karola Nawrockiego.

