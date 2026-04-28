Donald Tusk wciąż na topie, ale pojawiły się inne kłopoty Fot. flickr / KPRM

Najnowszy sondaż ujawnia obecne poparcie Polaków dla poszczególnych ugrupowań politycznych w kraju. Co najciekawsze, dwie partie współtworzące koalicję rządzącą nie przekroczyłyby progu wyborczego, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę.

Pracownia Social Changes na zlecenie Interii przygotowała sondaż dotyczący preferencji parlamentarnych Polaków. Badanie objęło nie tylko sympatie partyjne i przewidywaną frekwencję na wyborach, ale również listę największych problemów, z jakimi zmagają się obecnie obywatele kraju.

KO liderem nowego sondażu. PiS i Konfederacja gonią

Z najnowszego badania wynika, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska. Na formację tę wskazało 33 proc. respondentów. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 28 proc.

Podium zamyka Konfederacja, która może liczyć na 12 proc. głosów. Dane te potwierdzają, że polska scena polityczna pozostaje zdominowana przez dwa główne bloki, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji trzeciej siły.

Polska 2050 i PSL poniżej progu wyborczego

W nowym parlamencie znalazłyby się jeszcze trzy ugrupowania. Czwarty wynik uzyskała Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą wskazało 9 proc. ankietowanych. W ławach poselskich zasiadłyby także Nowa Lewica (7 proc.) oraz partia Razem (5 proc.).

Najbardziej znaczącym punktem sondażu jest jednak sytuacja partnerów obecnej koalicji rządzącej. Zarówno Polska 2050, jak i PSL uzyskały jedynie po 2 proc. wskazań. Oznacza to, że obie te formacje znalazłyby się poza Sejmem. Mimo że Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, jej dotychczasowi koalicjanci odnotowują wyniki uniemożliwiające udział w sprawowaniu władzy parlamentarnej.

Deklarowana frekwencja i chęć głosowania Polaków

Ankietowani zostali zapytani również o udział w głosowaniu. Chęć pójścia do urn zadeklarowało łącznie 72 proc.badanych. W tej grupie 54 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie" weźmie udział w wyborach, a 18 proc., że "raczej" tak.

Z kolei udziałem w wyborach nie jest zainteresowanych 19 proc. pytanych (10 proc. "raczej" nie pójdzie, a 9 proc. "zdecydowanie" nie weźmie udziału). Pozostałe 9 proc. badanych wybrało wariant "trudno powiedzieć". Pracownia Social Changes ocenia, że w praktyce realna frekwencja wyborcza mogłaby oscylować w granicach 67-70 proc.

Energia i zdrowie to największe problemy Polaków

W sondażu zapytano również, co obywatele uważają obecnie za największy problem w kraju. Najwięcej, bo aż 57 proc. respondentów, wskazało wysokie ceny energii, czyli prądu i gazu. Na drugim miejscu uplasował się dostęp do służby zdrowia i kolejki do lekarzy, co zaznaczyło 56 proc. pytanych.