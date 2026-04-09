Donald Tusk
Donald Tusk ostro odniósł się do działań Karola Nawrockiego ws. sędziów TK. Flickr / Kancelaria Sejmu. Montaż: naTemat

Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowanie w Sejmie. Zrobiło to sześcioro z nich, także ci, którzy wcześniej gościli w Pałacu Prezydenckim. Karola Nawrockiego w Sejmie nie było. Donald Tusk odniósł się do sprawy w nowym wpisie na X. "Coraz gorzej to wygląda" – podsumował szef rządu.

13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ale kilka tygodni później prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowania tylko od dwójki z nich – Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. W naTemat już wcześniej opisywaliśmy, że w tej sprawie może dojść do spięcia między prezydentem i rządem.

Afera wokół nowych sędziów TK

Przypomnijmy, że sześcioro sędziów to kandydaci z ramienia Koalicji 15 października. Wcześniej, 1 kwietnia, w Pałacu Prezydenckim w obecności Karola Nawrockiego ślubowało tylko dwoje z nich. Pozostali: Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Marcin Dziurda, nie dostali zaproszenia do Pałacu.

– Po pierwsze proszę zwrócić uwagę na chronologię. Prezydent RP został zaprzysiężony 6 sierpnia 2025 roku i dwa wakaty po zaprzysiężeniu wygasły, czyli w kadencji prezydenta Nawrockiego zostały opróżnione dwa wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent uznał, że to jest podstawowa odpowiedzialność jego jako głowy państwa, ale także w ramach sprawowanego mandatu od 6 sierpnia, żeby te dwa wakaty obsadzić – tłumaczył sprawę Zbigniew Bogucki.

– Natomiast drugi powód jest równie istotny. (…) W Trybunale Konstytucyjnym znajduje się tylko 9 sędziów. Konstytucyjny skład Trybunału to jest sędziów 15. Natomiast zgodnie z obowiązującą, zgodną z konstytucją ustawą, niekwestionowaną przez nikogo, przez żadne środowisko polityczne, pełny skład Trybunału Konstytucyjnego to jest co najmniej 11 sędziów – wskazał.

Bogucki komentował dodatkowo, że: "Jeżeli dzisiaj mamy 9 sędziów, to dwóch sędziów, którzy dzisiaj powinni dołączyć do sędziów Trybunału Konstytucyjnego po złożeniu ślubowania, dopełnia ten wymóg ustawowy, żeby Trybunał Konstytucyjny działał w rozumieniu ustawy w pełnym składzie, a więc 11 sędziów".

Ślubowanie sześciorga sędziów TK w Sejmie

Ale zaplanowano, że sędziowie, których Nawrocki do Pałacu Prezydenckiego nie zaprosił, również złożą ślubowanie, tylko że w Sejmie. Prezydent dostał nawet zaproszenie na uroczystość, ale z niego nie skorzystał i nie pojawił się na wydarzeniu.

Ślubowanie rozpoczęło się zgodnie z planem, czyli 9 kwietnia o 12:30. W gmachu pojawili się marszałkowie Sejmu i Senatu, Włodzimierz Czarzasty i Małgorzata Kidawa-Błońska, oraz wicemarszałkowie. Obecny był też notariusz.

Jak opisywaliśmy na bieżąco, na początku marszałek Czarzasty wręczył uchwały o wyborze na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Następnie sędziowie składali ślubowania "wobec prezydenta RP". Tylko że... bez obecności Karola Nawrockiego. Pierwsze słowa ślubowania, przed jego oficjalną treścią, brzmiały:

"Zwracam się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 422...".

Ślubowanie złożyło sześcioro sędziów, także Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, którzy byli wcześniej w Pałacu Prezydenckim.

Tusk krytykuje postępowanie Nawrockiego ws. sędziów TK

Sprawa wywołała ogromne kontrowersje na polskiej arenie politycznej, również wśród współpracowników Karola Nawrockiego. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wydał oświadczenie, w którym twierdził, że taki scenariusz ślubowania nie jest zgodny z konstytucją. Marcin Warchoł, były wiceminister sprawiedliwości, grzmiał z kolei w Gazecie.pl o "zamachu stanu".

Donald Tusk skomentował tę sprawę za pośrednictwem platformy społecznościowej X. "W interesie kryptowalutowych firm Karol Nawrocki walczył jak lew, a w sprawie odnowy Trybunału Konstytucyjnego abdykował. Coraz gorzej to wygląda" – ocenił ostro szef rządu.

Wpis bezpośrednio nawiązywał do czwartkowych wydarzeń w Sejmie, a także głośnego ostatnio sporu wokół rynku kryptowalut. Więcej na temat tej drugiej sprawy pisaliśmy wcześniej w naTemat, a prezes giełdy zondacrypto Przemysław Kral odnosił się do zarzutów w rozmowie z naszym dziennikarzem Pawłem Orlikowskim.