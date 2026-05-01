Czarzasty w ostrych słowach zwraca się do prezydenta Fot. flickr / Kancelaria Sejmu

Karol Nawrocki przyznał w wywiadzie dla wPolsce24, że zmarły poseł Łukasz Litewka miał mieć zakazy z własnego środowiska politycznego dotyczące spotkań z prezydentem. Do tych słów odniósł się lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty, napominając o uszanowanie pamięci tragicznie zmarłego posła.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Łukasz Litewka był posłem Lewicy, samorządowcem i społecznikiem znanym ze swojej ogromnej aktywności charytatywnej, pomocy potrzebującym oraz działań na rzecz zwierząt. O relacjach z posłem wypowiedział się niedawno Karol Nawrocki, jednak jego słowa spotkały się ze stanowczą reakcją marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Nawrocki o swojej relacji z Łukaszem Litewką. "Dostawał zakaz kontaktowania się"

W niedawnym wywiadzie dla stacji wPolsce24 Karol Nawrocki stwierdził, że zmarły poseł Łukasz Litewka miał nakazy ograniczające jego kontakty z głową państwa. Według relacji prezydenta, polityk Lewicy wielokrotnie podejmował próby nawiązania współpracy mimo wewnątrzpartyjnych ograniczeń, które miały być nakładane przez jego własne środowisko polityczne. Nawrocki wskazał, że to właśnie mechanizmy partyjne oraz instrukcje płynące z ugrupowania stały się przeszkodą w realizacji wspólnych inicjatyw.

REKLAMA

Ze słów prezydenta wynika, że rozważano nawet zaproszenie posła Litewki do jednej z rad przy Pałacu Prezydenckim, jednak ostatecznie projekt ten nie doszedł do skutku. Nawrocki zasugerował, że parlamentarzysta szukał porozumienia ponad podziałami w sprawach, które uważał za priorytetowe dla swojej działalności społecznej.

– To właśnie był taki poseł, który mimo tego, iż dostawał zakaz kontaktowania się z prezydentem, to jednak szukał porozumień wokół spraw bardzo ważnych dla niego, a ważnych też dla mnie – powiedział Karol Nawrocki w rozmowie z wPolsce24.

REKLAMA

Czarzasty reaguje na słowa prezydenta. "To jest po prostu obrzydliwe"

Do wypowiedzi Karola Nawrockiego odniósł się podczas piątkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Lider Lewicy w sposób bezpośredni zwrócił się do głowy państwa, krytykując formę i czas publikowania takich informacji. Czarzasty podkreślił, że pamięć o Łukaszu Litewce wymaga szczególnej powściągliwości, a wyciąganie rzekomych partyjnych kulis tuż po pogrzebie jest zachowaniem nieodpowiednim.

Marszałek Sejmu zaznaczył, że Lewica darzy zmarłego posła ogromnym szacunkiem i nie zamierza prowadzić polemiki politycznej w kontekście tej tragedii. Skupił się przede wszystkim na aspekcie etycznym wypowiedzi prezydenta, którą ocenił bardzo surowo.

REKLAMA

– Chciałem powiedzieć panu prezydentowi jedną rzecz. Panie prezydencie, Łukasz Litewka wymaga szacunku. My jako Lewica ten olbrzymi szacunek mamy. Niech pan nie gra śmiercią, mówiąc o tym, co przed śmiercią według pana powiedział panu Łukasz Litewka. To jest po prostu obrzydliwe. Niech pan ma szacunek do tego człowieka i do jego dokonań. Nie będę komentował politycznych słów pana prezydenta i próby 'tańczenia na grobie' człowieka, którego my wszyscy cenimy – oświadczył stanowczo Włodzimierz Czarzasty.

Śmierć Łukasza Litewki

Łukasz Litewka zginął w tragicznych okolicznościach 23 kwietnia 2026 roku. Parlamentarzysta, znany z bezinteresownej pomocy słabszym, został potrącony podczas jazdy rowerem na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Jego nagłe odejście wstrząsnęło nie tylko światem polityki, ale przede wszystkim tysiącami ludzi, którzy śledzili jego akcje społeczne w mediach społecznościowych.