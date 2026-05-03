Andrzej Poczobut w trakcie odbierania orderu z rąk Karola Nawrockiego.
Andrzej Poczobut odebrał najwyższe odznaczenie. "Nie czuję się bohaterem"

3 maja 2026 roku Andrzej Poczobut odebrał najważniejsze polskie odznaczenie – Order Orła Białego. Wydarzenie było okazją do pierwszego publicznego wystąpienia ze strony dziennikarza więzionego przez ostatnie lata na Białorusi. W trakcie przemówienia Andrzej Poczobut zwrócił uwagę na problemy polskiej mniejszości w kraju rządzonym przez Łukaszenkę, podziękował politykom z różnych opcji za wysiłki na rzecz jego uwolnienia i ze skromnością odniósł się do otrzymanych honorów.

– Odbierając tak wysokie odznaczenie państwowe, czuję się wręcz onieśmielony – tak Andrzej Poczobut rozpoczął pierwsze publiczne przemówienie po uwolnieniu z białoruskiego więzienia.

– Chodzi o to, że nie czuję się bohaterem, dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej – wyjaśnił dziennikarz, by później doprecyzować: – Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który, żyjąc w nieprzyzwoitych czasach, próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.

Andrzej Poczobut wymienił żołnierzy AK, których w szczególności ma na myśli: majora Macieja Kalenkiewicza, ps. "Kotwicz", majora Jana Piwnika, ps. "Ponury", majora Zygmunta Szendzielarza, ps. "Łupaszka", podporucznika Anatola Radziwonika, ps. "Olech" i podporucznika Mieczysława Niedzielskiego, pseudonim "Niema".

Andrzej Poczobut nie ustaje w walce na rzecz prześladowanej mniejszości polskiej

– Odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi – zapowiedział Andrzej Poczobut w swoim przemówieniu. Po zarysowaniu kontekstu historycznego konfliktu stowarzyszenia z władzami Białorusi zwrócił też uwagę na szykany ze strony dyktatury pod rządami Aleksandra Łukaszenki.

– Ta działalność jest prowadzona w warunkach represji. Od 2005 roku członkowie Związku Polaków są poddawani szykanom i są represjonowani – stwierdził.

– Ja chcę bardzo mocno zaznaczyć, że ludzie są prześladowani nie za działalność polityczną. Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyły się w języku polskim, żeby znały język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów – wyjaśnił dziennikarz.

"Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość"

Andrzej Poczobut zwrócił też uwagę na wysiłki dwóch różnych rządów i dwóch prezydentów, które miały na celu jego uwolnienie. Mówił, że jest dumny, że może podziękować prezydentom Karolowi Nawrockiemu i Andrzejowi Dudzie oraz rządowi Donalda Tuska i poprzedniemu Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz jego uwolnienia.

– Jest coś, co nas wszystkich łączy, to jest polskość. To jest piękne i za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję – powiedział.

Dziennikarz nie zajmuje stanowiska wobec obecnych sporów politycznych w Polsce. Skupia się na tym "co nas wszystkich łączy", czyli polskości.

Przed obchodami 3 maja Andrzej Poczobut i jego żona Oksana Poczobut zostali zaproszeni na kolację do Donalda Tuska. Spotkanie miało uczcić odbywający się 2 maja Dzień Polonii.

Choć dziennikarz jest w dobrej kondycji fizycznej, wciąż pozostaje pod opieką lekarską.