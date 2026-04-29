Radiowóz policyjny, policja, wypadek drogowy
W jednym z samochodów znajdowała się posłanka Polski 2050 Fot. Shutterstock.com / FotoDax

Na warszawskim Mokotowie doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Z informacji przekazywanych przez media wynika, że jednym z pojazdów jechała posłanka Polski 2050.

Reklama.
Promocja na SodaStream za 249,99 zł, idealny zestaw na start!
REKLAMA

Do zdarzenia doszło we wtorek 28 kwietnia około godziny 17:00 na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Boya-Żeleńskiego na Mokotowie. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, co wywołało natychmiastową reakcję służb ratunkowych i utrudnienia w ruchu w tej części stolicy.

Wypadek w Warszawie. W jednym samochodzie była posłanka Polski 2050

Według nieoficjalnych doniesień w wypadku na Mokotowie uczestniczyły pojazdy marek Skoda oraz BYD. Wstępne ustalenia służb pracujących na miejscu wskazują, że do zderzenia doszło w chwili, gdy kierująca Skodą wykonywała manewr skrętu w lewo w ulicę Waryńskiego.

W tym momencie miało dojść do uderzenia z jadącym samochodem marki BYD. Po wezwaniu na miejsce służb podjęto decyzję o pomocy medycznej. Kierująca samochodem BYD została przetransportowana do szpitala w celu wykonania szczegółowych badań i weryfikacji jej stanu zdrowia.

Posłanka Polski 2050 w jednym z aut

Jak się okazało, według ustaleń "Faktu", w samochodzie marki Skoda znajdowała się posłanka Bożena Hołownia z Polski 2050. Informacje te potwierdziła inna polityczka z tego ugrupowania. W rozmowie z "Faktem" przekazała, że posłanka nie odniosła żadnych poważnych obrażeń i mimo stresującego zdarzenia dotarła na zaplanowane obrady sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Dziennikarze "Faktu" dotarli również do innego posła z partii, który także uspokaja co do stanu zdrowia parlamentarzystki. – Pani poseł jest troszkę poobijana, ale jest z nią w porządku – cytuje swojego rozmówcę "Fakt".

Dokładnym wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia na warszawskim Mokotowie zajmują się funkcjonariusze stołecznej policji.

Kim jest Bożena Hołownia

Bożena Hołownia jest z wykształcenia geografem ze specjalizacją w zakresie hydrologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie. W późniejszym etapie kariery zmieniła branżę i do czasu przejścia na emeryturę pracowała jako informatyk, pełniąc między innymi funkcję dyrektorki w firmie świadczącej usługi IT.

Jej działalność polityczna koncentruje się wokół struktur Polski 2050 Szymona Hołowni. W ostatnich wyborach parlamentarnych startowała z list Trzeciej Drogi w okręgu warszawskim, jednak nie uzyskała wtedy mandatu. W 2024 roku brała również udział w wyborach samorządowych do rady Mokotowa oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w obu przypadkach bez powodzenia.

Mandat posłanki na Sejm objęła 26 czerwca 2024 roku, zastępując Michała Koboskę, który w tym samym czasie został europarlamentarzystą. Obecnie zasiada między innymi w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.