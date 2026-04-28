Ewelina Kosmetyczna podbiła internet Fot. Shutterstock.com / Katarzyna Ledwon

Kiedy jedna z najpopularniejszych polskich marek beauty łączy siły z akcją Łatwoganga w szczytnym celu, dzieją się rzeczy niemożliwe. Eveline Cosmetics nie tylko wsparła dzieci chorujące na nowotwory gigantyczną kwotą, ale też zrobiła coś, co zachwyciło miliony fanów i stało się viralem.

Historyczny już, 9-dniowy stream Łatwoganga na YouTube doprowadził do wielu pięknych rzeczy – najważniejszą z nich było uzbieranie ponad 250 mln zł dla dzieci z fundacji Cancer Fighters (aktualna kwota to już ponad 282 mln zł). Ale oprócz tej kosmicznej kwoty możemy teraz obserwować naprawdę ciekawe zjawiska w sieci. Do fenomenów ostatnich dni z pewnością zalicza się viralowy rebranding Eveline Cosmetics.

Eveline Cosmetics, 1,2 mln zł dla Cancer Fighters i rebranding

To jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek kosmetycznych, która na rynku istnieje od 1983 roku. Przez dekady firma wyspecjalizowała się w produkcji kompleksowej oferty: od kosmetyków do makijażu, przez pielęgnację twarzy i ciała, aż po produkty do dłoni, stóp, paznokci oraz włosów. Marka jest uwielbiana przez wiele Polek, ale w ostatnich dniach to uznanie weszło na zupełnie nowy poziom.

Podczas charytatywnej transmisji Łatwoganga firma przelała 1,2 mln zł na konto fundacji Cancer Fighters. Tak hojny gest uplasował ją w ścisłej czołówce (top 15) największych darczyńców całej akcji. Jednak to, co wydarzyło się tuż po zakończeniu streamu, wprawiło internautów w osłupienie. O "Ewelinie" zrobiło się jeszcze głośniej, gdy marka zmieniła swój wizerunek w sieci.

Skąd wzięła się Ewelina Kosmetyczna? Tosia skradła serca firmy

Nagle, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych, marka zaczęła funkcjonować pod nazwą Ewelina Kosmetyczna zamiast dotychczasowego Eveline Cosmetics. Choć dla postronnego widza może to brzmieć dziwnie, jest to tak naprawdę żartobliwe określenie, które w społeczności klientek i influencerek funkcjonuje już od dawna. Fanki marki często nazywały ją tak w swoich recenzjach czy filmikach na TikToku, traktując tę spolszczoną wersję z dużym przymrużeniem oka.

Dlaczego jednak firma zdecydowała się na ten krok właśnie teraz? Czynnikiem zapalnym musiała być wypowiedź Tosi, podopiecznej fundacji Cancer Fighters, która gościła na transmisji Łatwoganga w ostatni dzień zbiórki. Dziewczynka, czytając listę top darczyńców, zwróciła się wtedy do firmy właśnie jako Ewelina Kosmetyczna.

Największa akcja charytatywna i apel jej twórców

Cała ta niesamowita historia ma swoje źródło w poruszającej współpracy rapera Bedoesa 2115 z 11-letnią Mają. Dziewczynka, podopieczna fundacji Cancer Fighters, już po raz trzeci toczy walkę z ostrą białaczką szpikową. Ich wspólny utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" stał się hymnem, który 17 kwietnia skłonił Łatwoganga do uruchomienia dziewięciodniowego maratonu na żywo.

Przez ten czas mieszkanie influencera stało się centrum polskiego internetu. Odwiedziły je dziesiątki osób – od największych gwiazd kina i muzyki po legendy sportu. Wszystko po to, aby jak najmocniej nagłośnić akcję. Dziewięciodniowa transmisja na YouTube, która na stałe zapisze się w historii, zakończyła się w niedzielę 26 kwietnia o godzinie 21:37. Ostateczny wynik zbiórki na walkę dzieci z nowotworami przekroczył najśmielsze oczekiwania, osiągając wtedy niebotyczną sumę ponad 250 mln zł.