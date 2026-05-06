Ministerstwo Finansów reaguje ws. zbiórki Łatwoganga na fundację Cancer Fighters Fot. Facebook.com / fundacjacancerfighters

Dzięki historycznej charytatywnej zbiórce Łatwoganga fundacja Cancer Fighters zebrała ponad 282 mln zł na walkę dzieci z nowotworami. Teraz Ministerstwo Finansów rozwiało wątpliwości dotyczące tego, jak będzie wyglądać kwestia rozliczeń podatkowych tej ogromnej kwoty.

Rekordowy stream twórcy internetowego Łatwoganga pozwolił zebrać fundacji Cancer Fighters ponad 282 mln zł. Na początku każdy był zaskoczony ogromną skalą akcji, a później zaczęły pojawiać się pytania o kwestie prawne i podatkowe tak gigantycznej zbiórki. Polska Agencja Prasowa zapytała Ministerstwo Finansów o zasady rozliczenia tych środków, a resort wydał w tej sprawie jednoznaczną odpowiedź.

Zbiórka zwolniona z podatku. Pieniądze w całości na pomoc dzieciom

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że zbiórka środków na rzecz fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Kluczowe znaczenie ma tutaj fakt, że fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP), a jej statutowym celem jest ochrona zdrowia. Jak podaje PAP, cytowany m.in. przez Przegląd Sportowy Onet, resort finansów w swojej odpowiedzi wyjaśnia mechanizm tego zwolnienia:

"W myśl powołanego przepisu wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej".

Oznacza to w praktyce, że dopóki fundacja przeznacza zebrane pieniądze na leczenie i wsparcie dzieci (czyli swoje cele statutowe), państwo nie pobierze od tych środków podatku. "Podsumowując, podatnik będący fundacją, której celem statutowym jest m.in. ochrona zdrowia, może skorzystać (spełnieniu określonych w przepisach warunków) ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lub pkt 6c (jeżeli posiada status OPP) ustawy CIT" – podsumowuje resort. Dzięki temu cała zebrana suma może zostać realnie wykorzystana na cele charytatywne.

Darczyńcy również skorzystają. Można odliczyć wpłatę od podatku

Dobre wieści płyną również dla tysięcy internautów, którzy dorzucili swoją cegiełkę podczas streamu. Darowizny przekazane na konto fundacji Cancer Fighters mogą zostać odliczone od podatku dochodowego (PIT lub CIT) w rocznym zeznaniu. Oznacza to, że każda osoba lub firma, która wsparła akcję Łatwoganga, może pomniejszyć swoją podstawę opodatkowania o kwotę darowizny, co w efekcie obniży wysokość należnego podatku.

Ministerstwo Finansów przypomina jednak o obowiązujących limitach takich odliczeń: "Odliczeniu podlega kwota faktycznie przekazanej darowizny, przy czym łączna kwota odliczenia z tytułu wszystkich darowizn nie może przekroczyć w roku podatkowym: w podatku PIT – kwoty stanowiącej odpowiednio 6 proc. dochodu lub przychodu oraz w podatku CIT – 10 proc. uzyskanego za ten rok dochodu, wyliczonego przed ewentualnym pomniejszeniem jego wysokości o straty poniesione w poprzednich latach".

Resort wyraźnie wskazuje, że system podatkowy premiuje w ten sposób wspieranie organizacji pozarządowych, a rekordowa zbiórka Łatwoganga idealnie wpisuje się w te mechanizmy.

Wyjątkowa inicjatywa, która połączyła Polaków

Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od współpracy rapera Bedoesa 2115 z 11-letnią Mają Mecan. Dziewczynka, podopieczna fundacji Cancer Fighters, już po raz trzeci toczy walkę z ostrą białaczką szpikową. Ich wspólny utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" stał się hymnem, który 17 kwietnia skłonił Łatwoganga do uruchomienia dziewięciodniowego maratonu na żywo.