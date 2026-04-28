Kadr z charytatywnej transmisji z Bedoesem, Łatwogangiem i podopiecznymi fundacji Cancer Fighters Fot. Łatwogang / YouTube

Transmisja Łatwoganga i Bedoesa zatrzymała się na magicznej barierze 250 milionów złotych, co już w tamtym momencie było historycznym wynikiem. Dziś wiemy jednak, że kwota dla fundacji Cancer Fights jest znacznie wyższa. Skala tej charytatywnej akcji całkowicie przebiła wszelkie wyobrażenia.

Polacy niesamowicie zmobilizowali się w sieci i hojnie sypnęli groszem na szczytny cel. Swój duży udział w tym sukcesie mają także duże marki, które przelewały na konto zbiórki potężne, sześciocyfrowe sumy.

Zbiórka na Cancer Fighters. Co to za fundacja?

Dziś cały kraj odmienia nazwę tej organizacji przez wszystkie przypadki. Siedziba fundacji Cancer Fighters mieści się w Gorzowie Wielkopolskim, a założył ją Marek Kopyść, pochodzący z niedużej miejscowości Przytoczna. Sam też jest Wojownikiem, jak jego podopieczni, bo w wieku zaledwie 15 lat pokonał nowotwór.

"Diagnoza wywróciła jego życie do góry nogami, ale się nie poddał. Zwyciężył. Obecnie dzieli się swoim doświadczeniem z innymi – wspiera dorosłych i dzieci z rakiem do walki z chorobą. Nazwa fundacji zobowiązuje. Jesteśmy Fighterami" – czytamy na stronie fundacji.

Wielu mieszkańców jego rodzinnych stron wciąż nie może uwierzyć w ten ogromny sukces zbiórki, choć mocno kibicują prezesowi od lat. – Wszyscy go znają. Jego rodzice też są znani. My wiedzieliśmy, że taka fundacja jest, co robi, w jakie akcje się angażuje – mówi w rozmowie z naTemat Oliwia Wychowałek, sołtys Przytocznej.

Nowa kwota zbiórki Łatwoganga robi wrażenie

Inicjatorzy akcji wydali oświadczenie, w którym obiecali, że dopilnują tego, aby "każda złotówka została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem". Na oficjalnej stronie podsumowującej akcję pojawił się komunikat odnośnie transparentności wydatków. "To nie koniec tej akcji. To moment, w którym zaczynamy rozliczać się z zaufania" – brzmi fragment oświadczenia na stronie zbiórki.

W poniedziałek wieczorem na dedykowanej stronie pojawiła się długo wyczekiwana aktualizacja. Licznik wskazał potężną kwotę 282 741 778,76 zł. Organizatorzy zaznaczają przy tym, że proces sumowania wciąż trwa. "Kwota w trakcie aktualizacji. Łączymy wpływy ze wszystkich platform i kanałów" – czytamy w komunikacie opatrzonym datą 27 kwietnia i godziną 21:00.

Ostateczny wynik tej spontanicznej akcji pomocowej na pewno jeszcze wzrośnie. Część pobocznych akcji wciąż trwa, a niektóre wydarzenia wspierające zbiórkę dopiero mają wystartować. Wciąż też jest oglądany teledysk Bedoesa i Mai Mecan, od którego wszystko się zaczęło, a dochód z wyświetleń też ma iść na fundację.

Jerzy Owsiak i rekordy WOŚP w cieniu nowej akcji

Skala sukcesu akcji Łatwoganga była tak wielka, że rykoszetem oberwał lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jurek Owsiak po fali hejtu zdecydował się na zablokowanie komentarzy pod swoimi materiałami w mediach społecznościowych.

– Niech to będzie także nauka dla wszystkich tych, którzy dzisiaj organizują jakiekolwiek zbiórki. My, przez 34 lata, robimy je w podobny sposób, to wy pokazujecie, że trzeba robić to inaczej – przyznał działacz w opublikowanym materiale wideo.

Środki na Cancer Fighters w zaledwie dziewięć dni zdołały przebić tegoroczny wynik WOŚP, który zatrzymał się na kwocie nieco ponad 263 milionów złotych. Z danych udostępnianych przez fundację wynika, że jedynie zeszłoroczna edycja Orkiestry wykręciła wyższy rezultat, gromadząc ponad 289 milionów złotych.