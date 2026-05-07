Kolejna fala strajków i odwołanych lotów w Europie. Problemy 12 maja Fot. Alexanderstock23/Shutterstock

To nie koniec utrudnień na europejskim niebie. Podczas gdy kolejne linie lotnicze ogłaszają cięcia liczby połączeń spowodowane cenami paliw, w jednym z krajów problemem są strajki. Tym razem staną tam nie tylko lotniska, ale i komunikacja publiczna oraz instytucje. Stąd ostrzeżenie naszej ambasady.

Jeżeli liczyliście, że choć jedne wakacje będą względnie spokojne i wolne od utrudnień, to byliście w błędzie. Konflikt na Bliskim Wschodzie zagwarantował nam mało zdrowy emocjonalny rollercoaster. Z powodu rosnących cen paliw w USA upadła tania linia lotnicza, a w Europie kolejne cięcia w swojej siatce ogłosił SAS. O dawkę adrenaliny dbają także Belgowie, którzy ogłosili kolejne strajki w swoim kraju.

W Belgii od kilku miesięcy trwają niepokoje społeczne wywołane przez program oszczędnościowy rządu federalnego i antyspołeczne reformy. Wprost padają tam oskarżenia o "demontaż socjalny", a największe oburzenie dotyczy zmian w systemie emerytalnym. W związku z ogromnym rozczarowaniem na ulice wychodzi coraz więcej osób.

Kolejna fala strajku będzie miała miejsce we wtorek 12 maja. Co najważniejsze dla podróżnych – niestety ponownie obejmie ona najważniejsze belgijskie lotniska, czyli porty Bruksela-Zaventem i Charleroi. Jak podaje polska ambasada w Brukseli, pierwsze z nich zapowiada zakłócenia w siatce połączeń. Drugie, specjalizujące się w obsłudze tanich linii, wprost zapowiada odwołania lotów.

Na tym jednak utrudnienia dla turystów się nie kończą. Polska ambasada wprost ostrzega, że tym razem problemem będzie także przemieszczanie się po terenie Belgii. "Transport publiczny: możliwe ograniczenia w ruchu kolejowym i komunikacji miejskiej" – czytamy we wpisie dotyczącym nadchodzących utrudnień.

W ramach strajków zaplanowanych na wtorek bądźcie gotowi także na utrudnienia w belgijskich urzędach i instytucjach. Ich pracownicy również nie zgadzają się z polityką rządu i planują dołączyć do strajku.

Nasza ambasada wprost ostrzega o utrudnieniach i apeluje do Polaków przebywających w Belgii lub lecących tam o cierpliwość oraz właściwe działanie. Na liście zaleceń znalazło się uwzględnienie utrudnień podczas planowania podróży, śledzenie aktualnych komunikatów oraz zaplanowanie dodatkowego czasu na dojazd i załatwianie spraw urzędowych.

