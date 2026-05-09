Choć tuż przed majówką mogliśmy zrobić zakupy w siódmym dniu tygodnia, to teraz klientów czeka zmiana. W wielu polskich domach z pewnością pojawiło się pytanie, czy 10 maja jest niedzielą handlową. Niestety nie mamy dobrych wieści, dla tych którzy chcieli zrobić większe zapasy. Tego dnia markety będą zamknięte, ale są alternatywy.
Zakaz handlu w niedzielę niektórych cieszy, a innych denerwuje. Wiadomo, że okazji na duże zakupy w tym dniu jest niewiele. Pod koniec kwietnia mieliśmy właśnie taką sytuację. To była niedziela handlowa przed majówką 2026, dokładnie 26 kwietnia, gdy sklepy były otwarte.
Zakupy w niedzielę 10 maja – markety zamknięte
Teraz gdy jesteśmy już tydzień po świętowaniu i grillowaniu, a zapasy w lodówce się pokończyły, Polacy mogą się zastanawiać: czy 10 maja to niedziela handlowa, czy niehandlowa?
Odpowiedź brzmi: 10 maja jest niedzielą niehandlową.
Duże dyskonty takie jak Biedronka, Lidl, Polomarket, Auchan, Kaufland, Stokrotka, Netto, Dino, Aldi będą zamknięte. Nie zrobimy też zakupów w galeriach handlowych i sklepach np. z ubraniami (takich jak Sin Say, H&M, Zara, Reserved) oraz tych z materiałami budowlanymi (m.in. Leroy Merlin, Obi, Castorama).
Możemy się jedynie wybrać po najpotrzebniejsze rzeczy m.in. na stacje benzynowe, do aptek, niewielkich sklepów osiedlowych (w których w te dni pracuje właściciel lub członek jego rodziny), placówek świadczących usługi pocztowe, sklepów online, sklepów na dworcach i lotniskach. Otwarte są także lokale gastronomiczne.
Spać spokojnie mogą też ci, którzy za rogiem mają Żabkę. Sklepy sieci z zielonym płazem są zazwyczaj otwarte w każdą niedzielę.
Handel w Polsce w niedzielę i święta
Przypomnijmy, że w Polsce ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta weszła w życie 1 marca 2018 roku, a zawarte w niej zapisy były stopniowo rozszerzane przez kilka kolejnych lat.
Niedziel handlowych w Polsce jest zaledwie kilka w ciągu roku: są to ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia, a także niedziela przed Wielkanocą oraz – po nowelizacji przepisów z 2025 roku – trzy kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem.
Pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku prezentuje się następująco:
Można zaobserwować, że niedziele handlowe 2026 mają w kalendarzu kilka sporych luk, w tym tę między 30 sierpnia a 6 grudnia.
Naruszenie zakazu handlu w niedziele jest surowo karane. Przedsiębiorcy może zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 1 000 do 100 000 zł, jeśli powierzy wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu. Co więcej, jeśli łamanie zakazu uzna się za uporczywe lub złośliwe, ten czyn może zostać uznany za przestępstwo.
Handel w niedzielę w innych krajach
Warto przy tej okazji porównać, jak wygląda zakaz handlu w niedziele w innych krajach: w Niemczech, Anglii, Holandii – widać tam wyraźny trend deregulacji, a nie zaostrzania przepisów.
Jeśli chodzi o naszych zachodnich sąsiadów, od 15 marca w wielu nadmorskich miejscowościach w Niemczech można robić zakupy w niedzielę. To też dobre wieści dla Polaków, bowiem na przykład na wyspie Uznam przy granicy sklepy w te dni są otwarte przez 6 godzin, między 11:00 a 19:00.