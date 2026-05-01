Godziny otwarcia Żabki w majówkę Fot. Shutterstock.com / Szymon Pelc

Często w wirze planowania majówkowego wypoczynku nagle przypominamy sobie o tym, że nie mamy węgla do grilla albo ulubionego sosu do mięs, a przecież 1 i 3 maja duże sklepy pozostają zamknięte. Na ratunek zapominalskim ruszają jednak popularne Żabki, choć ich godziny otwarcia będą wyglądać nieco inaczej niż zwykle.

1 maja obchodzimy Święto Pracy, a 3 maja przypada Święto Konstytucji – w oba te dni handel w Polsce jest ustawowo ograniczony. O ile 2 maja będziemy mogli swobodnie skorzystać z licznych promocji w supermarketach przygotowanych na wzmożony ruch, o tyle w dni świąteczne znalezienie otwartego punktu staje się wyzwaniem. Co zrobić, gdy nagle zabraknie nam czegoś pilnego ze sklepu w trakcie długiego weekendu?

Godziny otwarcia Żabki w święta. Kiedy najlepiej iść na zakupy?

Jeśli liczycie na to, że Żabka 1 lub 3 maja będzie czynna w swoich standardowych godzinach od 6:00 do 23:00, możecie się rozczarować. W dni świąteczne ten powszechnie znany harmonogram po prostu nie obowiązuje. To, jak długo dany sklep będzie otwarty, zależy wyłącznie od możliwości i chęci właściciela, który musi samodzielnie obsługiwać kasę. Z tego powodu w internecie można natrafić na wiele sprzecznych informacji – czas pracy jest w pełni elastyczny i może różnić się nawet w dwóch punktach położonych na tej samej ulicy.

Z reguły właściciele Żabek w majówkę decydują się na skrócone, bardziej elastyczne zmiany. Najczęściej spotkacie się z otwarciem punktów w godzinach zazwyczaj od około 10:00 lub 11:00 do 18:00 czy 20:00. Jeśli potrzebujecie uzupełnić zapasy, najlepiej zaplanować wyjście w porze lunchowej albo wczesnopopołudniowej, kiedy większość otwartych sklepów jest już w pełnej gotowości.

Sklepy otwarte 1 i 3 maja. Jak działa franczyza pod zielonym szyldem płaza?

Polskie prawo przewiduje konkretne wyjątki od zakazu handlu w dni ustawowo wolne od pracy. Najważniejszy z nich dotyczy placówek, w których za ladą stanie sam właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny. Właśnie na tej zasadzie funkcjonują wszędobylskie Żabki, które są punktami franczyzowymi prowadzonymi przez niezależnych przedsiębiorców. Dzięki temu, że są to małe, prywatne biznesy działające pod znaną marką, mogą one legalnie obsługiwać klientów nawet w największe święta państwowe.

Decyzja o otwarciu konkretnego punktu zawsze zależy od samego franczyzobiorcy. Ostatnie lata pokazują jednak, że większość właścicieli decyduje się na pracę w majówkę. Wynika to z ogromnego zapotrzebowania – osoby, które w ostatniej chwili przypominają sobie o brakującym węglu do grilla, pieczywie czy przekąskach, generują wtedy bardzo duży ruch. Dla małego sklepu osiedlowego to często jeden z najbardziej dochodowych okresów w roku, o ile tylko właściciel zdecyduje się poświęcić swój wolny czas na obsługę klientów.

Jak nie pocałować klamki? Aplikacja i harmonogramy na drzwiach

Aby uniknąć niepotrzebnego spaceru i rozczarowania pod zamkniętym sklepem, warto przygotować się wcześniej. Najbardziej niezawodnym sposobem na sprawdzenie godzin otwarcia konkretnego punktu jest dedykowana aplikacja mobilna Żappka. Właściciele sklepów często aktualizują tam status swojej placówki oraz godziny pracy w dni wolne, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

