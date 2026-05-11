Adidas zdecydował się na wyprzedaż jednego z najgorętszych modeli 2026 roku. Klasyczne białe sneakersy można kupić już za 179 złotych. To uniwersalne buty, które znakomicie sprawdzą się w nowoczesnych stylizacjach. Ich największy atut jest jednak także ich największą wadą. Ale większość osób nawet o tym nie pomyśli.

Adidas zdecydował się na wyprzedaż modelu Grand Court 3.0. To białe sneakersy o ponadczasowym designie, których zakup wiele osób traktuje jako taktyczne posunięcie. Bo taki model w szafie znacząco ułatwia kompletowanie stylizacji "na szybko" w biegu codzienności.

Aktualna cena za tego klasyka to 179 złotych. Są to buty cechujące się estetycznym minimalizmem i designem, który idealnie pasuje do codziennych stylizacji dla osób w każdym wieku: przemyślanym, subtelnym i wygodnym.

Adidas Grand Court 3.0. mają bardzo lekką konstrukcję, cieszą się świetnymi opiniami kupujących, a materiały i dbałość, z którą buty są wykonane, sprawiają, że większość klientów traktuje je jako zakup na lata. W tej całej liście zalet brakuje jednak kluczowej wady, ale o tym za chwilę.

Grand Court – sportowa inspiracja, za którą kryje się ciekawa historia

W zasadzie to właśnie Adidas od lat 70. jest marką definiującą rynek sneakersów. To właśnie ta firma jest odpowiedzialna za ikoniczne, proste i niskie buty o gumowej podeszwie, które pierwotnie idealnie sprawdzały się na kortach i boiskach, by później zdobyć zainteresowanie ze strony zwyczajnych klientów.

Cenione za wygodę, klasyczny design, dostępność, ale też za jakość – seria Grand Court bardzo silnie wpływa na cały rynek sneakersów od początku jej pojawienia się na nim. Są to buty wzorowane na absolutnym klasyku, Adidas Superstar, ale znacznie tańsze od jego duchowego spadkobiercy, Adidas Superstar II (który kosztuje około 500 złotych w momencie pisania tego tekstu).

Edycja 3 Grand Court względem poprzedników oferuje bardziej smukłą linię, poprawioną teksturę materiałów (stylizowaną na skórzane modele sprzed 50 lat) i mocniejszą podeszwę. Są to buty bardziej ekologiczne od Grand Court 1.0 i Grand Court 2.0. W tym przypadku aż 20 proc. materiałów potrzebnych do ich wytworzenia pochodzi z recyklingu.

Bezpieczny design na co dzień – ta promocja ma mały haczyk

Grand Court 3.0 to model, który pasuje do stylów casual, smart-casual i estetyki sportowej. W praktyce może stanowić podstawę większości modnych kompozycji. Propozycja Adidasa jest naprawdę ponadczasowa i "bezpieczna". Takiej stylistyki w zasadzie nie da się zepsuć. Za tymi zaletami idzie jednak pewna konkretna wada.

Bo tak znakomita uniwersalność może wcale nie być cechą pożądaną. Propozycja Adidasa jest bardzo klasyczna i niezwykle popularna, ale nie tworzy pola do pokazania indywidualizmu i dbałości o styl u osoby, która ją nosi. Fani ostrzejszego designu od lat stawiają raczej na Filę i Nike lub inne, bardziej "fancy" propozycje od Adidasa.

Model Adidas Grand Court 3.0 świetnie wypada na tle innych sneakersów, np. w zestawieniu z propozycjami jak Puma Smash v3, Reebok Court Advance, czy New Balance model BB80OOO, ale "wieje" od niego delikatnie nudą. A może nawet nie delikatnie.