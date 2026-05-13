Rząd przedłuża program osłonowy dla kierowców CPN. Fot. Shutterstock

Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, bo państwowa tarcza chroniąca przed drożyzną na stacjach nie zniknie w najbliższych dniach. Ministerstwo podjęło już decyzję w sprawie przedłużenia programu osłonowego Ceny Paliw Niżej (CPN).

Dotychczasowe przepisy obniżające ceny na stacjach miały przestać obowiązywać w piątek 15 maja, czyli już za dwa dni. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz wciąż bardzo wysokie notowania ropy na światowych rynkach zwiastowały jednak potężny szok cenowy dla polskich kierowców. Dlatego zdecydowano więc o utrzymaniu pakietu CPN, który działa od 31 marca.

Przedłużenie programu Ceny Paliwa Niżej staje się faktem

– Do końca maja "CPN" będzie przedłużony na pewno. Co dalej - zobaczymy – powiedział dziennikarzom szef resortu finansów Andrzej Domański.

Jak działa mechanizm z CPN? Na podstawową cenę ropy rząd nie ma większego wpływu. Może jednak obniżyć krajowe podatki, akcyzę i marżę. Właśnie to pozwala zachować stawki na w miarę akceptowalnym poziomie:

Podatek VAT obniżono z 23 proc. do zaledwie 8 proc. Akcyza osiągnęła najniższe pułapy dopuszczalne w Unii Europejskiej (29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego). Marża na stacjach została zamrożona na poziomie 30 groszy.

Uchwalona z końcem marca nowelizacja ustawy pozwala na takie ręczne sterowanie cenami przy dystrybutorach za pomocą odpowiednich rozporządzeń aż do 30 czerwca. Nie wiadomo jednak, czy nie zostanie wprowadzona kolejna poprawka, bo na stacjach wciąż jest drogo, a bez CPN byłoby jeszcze gorzej. Litr paliwa kosztowałby o ponad złotówkę więcej.

Po ile będą paliwa jutro? Ceny benzyny i diesla 14 maja

Przedłużenie CPN sprawia, że Ministerstwo Energii dalej będzie publikować w dni robocze limity cen na kolejny dzień. Z najnowszego obwieszczenia w Monitorze Polskim wynika, że stawki (wraz z podatkiem) znów wędrują w górę. I to całkiem sporo w porównaniu z dzisiejszymi maksymalnymi cenami.

Benzyna 95 – 6,39 zł za litr (wzrost o 11 groszy). Benzyna 98 – 6,98 zł za litr (wzrost o 11 groszy). Olej napędowy – 6,92 zł za litr (wzrost o 8 groszy).

Publikowane przez resort wartości określają górną granicę, jakiej mogą ustalić stacje. W praktyce najczęściej ceny są ciut niższe, by przyciągnąć kierowców. Pakiet CPN nie obejmuje niestety autogazu (LGP), ale za to tankowanie przy autostradach nigdy wcześniej nie było tak opłacalne, bo prostu ceny są podobne do tych w mniej uczęszczanych miejscach.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie. MSZ ostrzega

Pewne światełko w tunelu na poprawę sytuacji widzimy w sektorze... turystycznym. Polska dyplomacja niespodziewanie obniżyła stopień zagrożenia dla Omanu i Arabii Saudyjskiej z czwartego na trzeci. Urzędnicy nadal zniechęcają jednak do pakowania walizek. "MSZ odradza podróże, które nie są konieczne. Wciąż odradzamy podróże w celach turystycznych" – czytamy w komunikacie.