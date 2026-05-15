Zadaszenie tarasu to komfort na lata, ale tylko wtedy, gdy zbudujesz je zgodnie z prawem. Wysokich kar unikniesz dzięki prostemu zgłoszeniu. Fot. Kinek00 / Shutterstock

Zadaszony taras czy altana na działce to genialna sprawa, bo chroni nas zarówno przed piekącym słońcem, jak i nagłym deszczem. Często takie konstrukcje można postawić całkowicie bez pytania urzędników o zgodę. W niektórych sytuacjach może być to uznane za samowolę i wymaga oficjalnego zezwolenia na budowę.

Zadaszenie tarasu, wiata i altana na posesji. Najważniejsze przepisy

Ustawodawca przewidział na szczęście sporo ułatwień dla właścicieli domów jednorodzinnych. Z przepisów (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) wynika, że przy niewielkich zachciankach możemy działać od razu. Wytyczne dla najpopularniejszych konstrukcji prezentują się w następujący sposób:

Zadaszony taras przydomowy o powierzchni dachu do 35 mkw postawimy bez żadnego pisma. Jeśli zabudowa przekroczy 35 mkw, a zadaszenie zmieści się w granicy 50 mkw, musimy dokonać oficjalnego zgłoszenia w urzędzie. Wiata do 50 mkw na działce z domem mieszkalnym nie wymaga pozwoleń, jeśli zachowamy ustawowy limit dwóch sztuk na 1000 mkw gruntu. Podobnie jest z wolnostojącymi altanami , które do 35 mkw postawimy bez powiadamiania kogokolwiek, przy maksymalnym limicie dwóch obiektów na 500 mkw terenu.

Kiedy potrzebne pozwolenie na dobudowę zadaszonego tarasu?

Brak konieczności załatwiania urzędowych spraw dotyczy głównie mniejszych konstrukcji przydomowych. Gdy marzy nam się coś naprawdę dużego, to niestety czeka nas klasyczna wycieczka do urzędu. Przekroczenie ustawowych limitów metrażowych z automatu wrzuca naszą inwestycję do szuflady z napisem "wymagane pozwolenie".

Przy małych obiektach biurokracja znika na rzecz "przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy niewiększej niż 35 m2" – wskazują przepisy Prawa budowlanego. Dokładna dokumentacja projektowa staje się absolutnie niezbędna dopiero po wyjściu poza ten wyznaczony próg.

Warto zawsze pamiętać o zachowaniu umiaru. O konieczności oficjalnej ścieżki urzędowej i zgłoszeniach mówimy w przypadku "przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy większej niż 35 m2" – czytamy w wytycznych. Każdy dodatkowy metr kwadratowy zadaszenia tarasu może zmienić kwalifikację inwestycji w oczach organów.

Kary za samowolę budowlaną na własnej działce

Dokumenty i wnioski inwestycyjne składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli najczęściej po prostu do lokalnego starostwa powiatowego lub urzędu miasta. Z kolei nadzorem nad tym, czy nie łamiemy rażąco prawa, zajmuje się powiatowy inspektor. To on wkracza do akcji, gdy ktoś postanowi wybudować wielki taras na dziko.

Gdy inspektor nakryje nas na nielegalnej inwestycji, z miejsca przerywa nam pracę. "Organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy w przypadku obiektu budowlanego lub jego części będącego w budowie albo wybudowanego" – ostrzega wprost ustawa w sytuacji. Urzędnik wyznaczy też czas na naprawę błędu.