TikTok wprowadza nową funkcję, która uczyni rezerwowanie wakacji jeszcze łatwiejszym

Jeszcze niedawno media społecznościowe były głównie inspiracją. Na TikToku można było znaleźć modne restauracje, hotele czy atrakcje do odwiedzenia podczas kolejnych wakacji. Jednak w tym roku platforma uruchamia funkcję, która pozwoli dokonać rezerwacji np. noclegu i to bez wychodzenia z aplikacji.

Media społecznościowe w ostatnich latach zawładnęły światem turystyki. Miłośnicy podróży odeszli od prasy i blogów, i zaczęli dzielić się swoimi rekomendacjami w internecie. Również turyści nie kupują już przewodników tak często jak wcześniej, bo wiele inspiracji do podróży czerpią właśnie z mediów społecznościowych. Nie ma się co dziwić. Aplikacje takie jak TikTok nie tylko dostarczą nam treści dopasowanych dokładnie do naszych zainteresowań, ale dają również dostęp do niezliczonej liczby relacji z pierwszej ręki.

W tym roku TikTok podąża za trendem i sprawia, że organizowanie wakacji stanie się dla jego użytkowników jeszcze łatwiejsze. Wszystko przez nową funkcję, która już teraz jest dostępna dla części podróżnych.

TikTok GO. Nowa funkcja pozwoli rezerwować hotele i atrakcje turystyczne

Nowy rok w branży turystycznej zapowiada się ciekawie. Najpierw Allegro połączyło siły z Itaką i zaczęło sprzedawać wakacje, a teraz TikTok wkracza z nową usługą TikTok GO, która umożliwi wyszukiwanie oraz rezerwowanie hoteli, wycieczek i atrakcji turystycznych bezpośrednio w aplikacji.

Na początek funkcja została uruchomiona w Stanach Zjednoczonych. TikTok ma tam około 200 milionów użytkowników. Dodajmy, że nowa opcja jest dostępna tam wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia.

Jak to działa? Funkcja rezerwowania hoteli została zintegrowana z wyszukiwarką, która pokazuje użytkownikowi prawdziwe oferty. W praktyce oznacza to, że jeśli zobaczysz viralowy film prezentujący hotel, restaurację czy atrakcję, nie musisz tworzyć kolejnego folderu z podróżniczymi inspiracjami, by wrócić do niego przy rezerwowaniu wakacji. Teraz do rezerwacji będziesz mógł przejść niemal natychmiast. Aby było to możliwe, TikTok współpracuje z największymi gigantami branży turystycznej, takimi jak Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets i Trip.com.

TikTok Go stanie się platformą do sprzedaży podróży

A zatem wydaje się, że TikTok przestał być wyłącznie miejscem viralowych tańców czy krótkich rolek, lecz stał się również ważnym graczem w branży turystycznej.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy znane aplikacje czy platformy rozwijają nowe, turystyczne funkcje. Jedną z nich jest Uber, czyli znana aplikacja do rezerowania przejazdów. W tym roku rozwija on funkcję Uber Boats, która umożliwia użytkownikom rezerwowanie rejsów łodzią. Chociaż nie są to rejsy typowo turystyczne, lecz środek transportu, Uber Boats szybko stało się nowinką, która przyciąga odwiedzających Londyn nad Tamizę.