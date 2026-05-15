MSZ ostrzega przed wydarzeniami w Londynie Fot. mkos83/Shutterstock

Polska ambasada w Londynie ostrzega Polaków przed podróżą do brytyjskiej stolicy. W najbliższych dniach centrum miasta może zostać sparaliżowane przez masowe demonstracje i jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w kraju.

Duże wydarzenia publiczne potrafią całkowicie zmienić funkcjonowanie metropolii. Przekonali się o tym turyści podróżujący w marcu tego roku do Seulu, gdzie polska ambasada ostrzegała przed koncertem zespołu K-pop. Tym razem Londyn przygotowuje się na wyjątkowo trudny dzień. Polska ambasada apeluje o ostrożność i odradza przyjazd do centrum, gdzie przewidywane są tłumy i utrudnienia na drogach.

Londyn stanie w korkach i tłumach. Wszystko przez wielkie wydarzenia

Jak podaje Ambasada RP w Londynie, w sobotę 16 maja ulicami miasta przejdzie marsz "Unite the Kingdom" oraz demonstracja "Dla Palestyny". Organizatorzy spodziewają się dziesiątek tysięcy uczestników. Nie chodzi zatem o jedną wielką demonstrację, która sama w sobie mogłaby wywołać utrudnienia, lecz wzmożone działania dwóch osobnych grup.

Oznacza to duże utrudnienia w ruchu drogowym i funkcjonowaniu transportu publicznego. Zapowiadana jest zwiększona obecność policji, jednak mimo to podczas demonstracji nie można wykluczyć napięć. Jak radzą polscy dyplomaci, podróżni powinni unikać tras przemarszu.

To jednak nie koniec. Gdyby tego było mało, w tym samym dniu w Londynie odbędzie się jeszcze jedno wydarzenie, które zazwyczaj wpływa na funkcjonowanie miasta. Chodzi o finał Pucharu Anglii na stadionie Wembley. To jedno z najważniejszych wydarzeń piłkarskich sezonu, które każdego roku przyciąga tysiące kibiców z całej Wielkiej Brytanii. Szczególnie zatłoczone będą okolice stadionu, ale ze względu na nadciągającą falę turystów tłocznie może zrobić się również w centrum miasta.

MSZ apeluje do Polaków w Londynie. Unikajcie centrum miasta

Jako że wszystkie te wydarzenia przyciągną rozemocjonowane tłumy, niewykluczone są napięcia. "Unite the Kingdom" to marsz prawicowy i antyimigracyjny. Trasa ma prowadzić m.in. przez Kingsway i Trafalgar Square, a kończyć się na Parliament Square. Z kolei demonstracje propalestyńskie od miesięcy przyciągają ogromne liczby uczestników w największych europejskich miastach. Zgromadzenie ma rozpocząć się na Exhibition Road w dzielnicy Kensington. Oba wydarzenia budzą duże poruszenie, dlatego służby traktują je priorytetowo.

