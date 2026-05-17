4 osoby z polskiej rodziny wśród ofiar w Modenie Fot. Shutterstock.com

Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę we włoskiej Modenie. Mężczyzna wjechał samochodem w grupę przechodniów, a następnie zaczął atakować przypadkowe osoby nożem. Z początkowych ustaleń wynikało, że wśród rannych znajduje się jedna obywatelka Polski. Teraz lokalne władze informują o czterech osobach z polskiej rodziny.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W sobotę, 16 maja we włoskiej Modenie, napastnik kierujący citroenem najpierw staranował ludzi, a po wyjściu z pojazdu zaczął zadawać ciosy nożem. Łączny bilans tego tragicznego zajścia to osiem osób poszkodowanych, z czego cztery znajdowały się w ciężkim stanie. Konieczne było przeprowadzenie amputacji kończyn u dwóch pacjentów. MSZ potwierdziło już, że jedną z ofiar tego brutalnego ataku jest obywatelka Polski. Teraz jednak docierają nowe informacje o tym, że wśród rannych znajdują się także cztery osoby z polskiej rodziny.

Nowe doniesienia ws. poszkodowanych w Modenie

Lokalne władze we Włoszech informują, że wśród ofiar ataku w Modenie znajdują się cztery osoby z polskiej rodziny. Wiadomości te potwierdza włoska agencja ANSA, która podaje, że czworo poszkodowanych w tym zdarzeniu to członkowie jednej polskiej rodziny, mieszkającej na stałe w miejscowości Castelfranco Emilia. Spośród nich dwie osoby wciąż wymagają leczenia szpitalnego, a dwie kolejne zostały już wypisane z placówki medycznej.

REKLAMA

Z krewną poszkodowanych spotkał się w niedzielę rano burmistrz Modeny Gianni Gargano, który zadeklarował natychmiastowe wsparcie dla rannych i ich najbliższych.

"Udałem się do jej domu, aby przekazać jej i jej rodzinie szczere wyrazy współczucia od całego miasta, a także skontaktować ją z opieką społeczną w celu zapewnienia natychmiastowej opieki czteroosobowej rodzinie poszkodowanej w tym incydencie" – powiedział burmistrz w rozmowie z agencją ANSA.

Stan zdrowia obywatelki Polski

Jak również informuje włoska agencja ANSA, 53-letnia Polka poszkodowana w wypadku przebywa obecnie w Szpitalu Cywilnym w Baggiovara w Modenie. Kobieta przeszła już kilka operacji, a jej stan lekarze określają jako ciężki. Pacjentka znajduje się pod stałym nadzorem medycznym i jest utrzymywana pod wpływem środków uspokajających.

REKLAMA

Wcześniej doniesienia o Polce komentowała na antenie TVN24 Sylwia Wysocka, korespondentka PAP w Rzymie. – Na temat stanu polskiej obywatelki nie wiemy nic więcej. Jest ona wymieniana w tej grupie osób, które odniosły mniejsze, niezagrażające życiu obrażenia. Możemy przypuszczać, że jest to Polka, która we Włoszech mieszka – przekazywała Sylwia Wysocka.

W tej samej placówce hospitalizowane są również dwie inne ofiary sobotniego zdarzenia. Wśród nich znajduje się 69-letnia obywatelka Niemiec, która w wyniku uderzenia samochodu straciła obie nogi, a także 59-letni obywatel Włoch zmagający się z urazem twarzy.

REKLAMA

Tożsamość kierowcy i jego zatrzymanie

Za atakiem stoi 31-letni Salim El Koudrim, który posiada włoskie obywatelstwo, lecz jest pochodzenia marokańskiego. Mężczyzna urodził się w prowincji Bergamo, jednak w ostatnim czasie stale zamieszkiwał w regionie Modeny. Według oficjalnych doniesień agencji informacyjnej ANSA, 31-latek z wykształcenia jest ekonomistą, ale aktualnie pozostawał bez zatrudnienia. Dodatkowo śledczy ustalili, że napastnik leczył się w przeszłości psychiatrycznie.

Statystyki nieubłaganie pokazują, że coraz więcej osób szuka pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, a ten społeczny trend nabiera znaczenia także w kontekście profilowania potencjalnych sprawców tego typu zdarzeń.

Po tym, jak kierowany przez niego citroen uderzył w witrynę sklepową, mężczyzna wysiadł z auta z nożem. Został obezwładniony bezpośrednio na miejscu przez czterech świadków zdarzenia, którzy przekazali go policji. Jeden z interweniujących cywilów odniósł podczas szamotaniny obrażenia.

Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował interweniującym na miejscu obywatelom, chwaląc ich odwagę oraz poczucie obowiązku w starciu z uzbrojonym w nóż napastnikiem.

Dalsze postępowanie i reakcja włoskich władz

Włoska prokuratura prowadzi już oficjalne śledztwo w sprawie sobotniego ataku, starając się szczegółowo odtworzyć przebieg jego zdarzeń. Priorytetem dla śledczych jest teraz ustalenie dokładnego motywu, który kierował mężczyzną w momencie przeprowadzania ataku.

REKLAMA