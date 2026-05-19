Czy Adam Szłapka posiada akcje spółek Skarbu Państwa? Jego oświadczenie majątkowe zawiera wszystkie informacje. Fot. Flickr / Kancelaria Premiera

– Czy nie uważa pan, że obrót akcjami na pana stanowisku jest po prostu troszkę "nie fair" – takie pytanie rzecznikowi rządu zadała pracownica TV Republika. Chodzi o portfel inwestycyjny Adama Szłapki, w którym znajdują się akcje spółek Skarbu Państwa. Polityk nie ukrywa tego majątku. Znalazł się on w jego oświadczeniu majątkowym.

– Jest pan posiadaczem wielu, naprawdę wielu akcji spółek Skarbu Państwa – zauważyła w trakcie konferencji rzecznika rządu Monika Rutke z TV Republika. – Czy nie uważa pan, że jest to duża sprzeczność, konflikt interesów wobec tego, że ma pan dostęp do informacji, do których większość akcjonariuszy po prostu nie ma, i też jest pan w stanie określić, co będzie się działo z poszczególnymi spółkami, również dotyczy to zmian personalnych, zamówień publicznych – zastanawiała się pracowniczka stacji, której szefem jest Tomasz Sakiewicz.

Adam Szłapka zdecydował się na udzielenie odpowiedzi na to pytanie. – Wszystkie oświadczenia majątkowe są szczegółowo badane przez służby – zakomunikował.

Co jest w oświadczeniu majątkowym Adama Szłapki

Oświadczenia majątkowe osób pełniących funkcje publiczne w Polsce są co do zasady jawne i podlegają publikacji w systemie BIP. Rzecznik rządu wyraźnie zawarł w nim informacje na temat struktury majątku. Znajduje się w nim m.in.:

Dom o wartości 390 000 złotych. Mieszkanie o wartości 513 000 złotych. Mieszkanie o wartości 45 000 złotych (spadek). Środki pieniężne (waluta: PLN) o wartości 109 048 złotych i 21 groszy.

Jeśli chodzi o papiery wartościowe, polityk deklaruje posiadanie aktywów wycenionych na 227 739 złotych i 18 groszy, a także zasobów w ramach funduszu inwestycyjnego Santander o wartości 58 708 złotych i 86 groszy.

Jakie akcje posiada rzecznik prasowy rządu? Policzyliśmy ich wartość

Adam Szłapka deklaruje fakt posiadania udziałów w trzech spółkach, które są związane ze Skarbem Państwa. Mowa tu o:

Grupie Azoty S.A. – jednym z największych koncernów chemicznych w Europie, w którym Skarb Państwa posiada strategiczny pakiet udziałów. Kapitalizacja rynkowa spółki szacowana jest na 2,10 miliarda złotych . Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. (JSW) – jest to największy producent węgla koksowego w UE. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa. Kapitalizacja rynkowa spółki szacowana jest na 3,12 miliarda złotych . PKP Cargo S.A. – największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce. Głównym akcjonariuszem jest PKP S.A., która należy do Skarbu Państwa. Kapitalizacja spółki szacowana jest na 666 milionów złotych .

Polityk posiada w swoim portfelu inwestycyjnym liczne aktywa firm, w tym prywatnych m.in.: Dino Polska, Amica, CCC, Kęty, Oponeo, Sunex, Text S.A, prywatnej grupy medialnej Agora, dużych sieci handlowych i e-commerce: Allegro, Pepco, Żabka, firmy Jeronimo Martins Polska (właściciel sieci Biedronka), producentów gier wideo: 3RGames, BoomBit, Moonlit, a także spółek z branży medycznej i biotechnologicznej, w tym Adiuvo, Molecure i Stem Cells Spin.

W oświadczeniu majątkowym polityk wyraźnie zaznacza też liczbę udziałów. W przypadku spółek związanych ze Skarbem Państwa jest to: 205 dla Grupy Azoty S.A., 80 dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., a dla PKP Cargo S.A. jest to 564.

Wartość udziałów w spółkach związanych ze Skarbem Państwa wynosi:

Grupa Azoty S.A. – około 4370 złotych. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW) – około 2120 złotych. PKP Cargo S.A. – około 8375 złotych.